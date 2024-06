Disagi per i passeggeri: cancellati i voli Easyjet Brindisi-Milano e ritorno

Compensazione pecuniaria



Secondo quanto analizzato da ItaliaRimborso, i passeggeri dei voli cancellati potrebbero avere diritto a una compensazione pecuniaria di 250 euro, come previsto dal Regolamento Comunitario 261/2004. Questa normativa tutela i diritti dei passeggeri in caso di cancellazioni, ritardi e overbooking, garantendo loro un risarcimento adeguato.



Come richiedere il rimborso



I viaggiatori che hanno subito questi disagi possono attivare l'assistenza di ItaliaRimborso per procedere con la richiesta di compensazione senza alcuna spesa. La procedura è semplice: basta compilare il form online disponibile nell'homepage del sito web I viaggiatori che hanno subito questi disagi possono attivare l'assistenza di ItaliaRimborso per procedere con la richiesta di compensazione senza alcuna spesa. La procedura è semplice: basta compilare il form online disponibile nell'homepage del sito web italiarimborso.it

BRINDISI - Questa mattina, lunedì 24 giugno, è stata caratterizzata da pesanti disagi per i passeggeri dei voli Easyjet sulla tratta Brindisi-Milano e ritorno. Improvvisamente, la compagnia aerea ha cancellato i voli, lasciando i viaggiatori bloccati e causando non pochi inconvenienti.Il volo Brindisi-Milano EJU3513, che doveva partire alle 7:00, è stato annullato. Questa cancellazione ha comportato anche l'annullamento del volo di ritorno Milano-Brindisi EJU3514, previsto per le 9:15. Entrambi i voli sono stati cancellati nelle medesime condizioni, lasciando molti passeggeri senza alternative immediate.