Continuano le ricerche dei tre giovani dispersi nel Fiume Natisone: individuato segnale cellulare

Le Ricerche



Decine di soccorritori stanno operando lungo il corso del torrente, dal ponte Romano fino alla confluenza con il fiume Torre, a sua volta emissario dell'Isonzo. I vigili del fuoco hanno mantenuto un presidio durante la notte, ma dalle prime ore del giorno le ricerche sono riprese con elicotteri e, grazie a condizioni meteo migliorate, con i droni della Protezione Civile Fvg. A quasi 20 ore dalla scomparsa, le possibilità di trovare i giovani ancora in vita sono quasi nulle, a causa della velocità dell'acqua e del rischio di ipotermia. Gli esperti ritengono che il fiume possa “restituire” i corpi, dato il carattere torrentizio estremo del Natisone, che alterna piene improvvise a repentine diminuzioni del flusso d'acqua.



I Ragazzi Travolti dal Fiume



I tre giovani sono spariti nel primo pomeriggio di venerdì, quando avevano imprudentemente deciso di fare una passeggiata nel greto del torrente Natisone. Nell’area c’era un’allerta meteo gialla, con allagamenti e disagi in tutto il Friuli-Venezia Giulia, e il fiume è noto per le sue piene improvvise, come ammoniscono i tanti cartelli affissi in zona. I cartelli ribadiscono il divieto assoluto di balneazione per il pericolo di annegamento.



I tre avevano raggiunto a piedi un isolotto dove hanno trascorso gli ultimi istanti, ignari del pericolo imminente. Quando il livello dell'acqua ha iniziato a innalzarsi, era già impossibile tornare a riva. La situazione è precipitata in pochi minuti. In un ultimo, disperato e commovente abbraccio, i tre hanno atteso l'arrivo dei soccorsi. L'allarme è stato lanciato dall'autista dello scuolabus che stava facendo servizio in zona.



L'arrivo dei vigili del fuoco è stato rapido, ma la situazione era già critica. I pompieri si sono ancorati sull'autoscala e si sono calati dal ponte per cercare di raggiungere i tre giovani. Hanno anche lanciato delle funi nella loro direzione. I ragazzi si sono sciolti dall'abbraccio per cercare la salvezza, hanno allungato le mani, annaspando per tenere la testa fuori dall'acqua, ma proprio in quel frangente la corrente ha accelerato e li ha trascinati via.



La comunità locale resta in ansia, sperando in un miracolo, mentre le squadre di soccorso continuano a setacciare la zona nella speranza di ritrovare i tre giovani.

UDINE - Le ricerche dei tre giovani dispersi in Friuli-Venezia Giulia proseguono senza sosta. Un ragazzo e due ragazze, di età compresa tra 17 e 25 anni, sono stati travolti dalla piena del fiume Natisone nei pressi del ponte Romano, a Premariacco, in provincia di Udine, nel primo pomeriggio di venerdì. Questa mattina, i soccorritori hanno intercettato il segnale di uno dei cellulari dei giovani, concentrando le ricerche in una specifica zona. Tuttavia, non è certo che lo smartphone sia rimasto con il suo proprietario.