Conversano: al via la 'Festa della ciliegia'

Dalle ore 11:00 a mezzanotte: “Cherry Houses”, stand di promozione del prodotto ciliegia, C.so D. Morea

“Mercatino Troppo Buono”, stand enogastronomici, C.so Umberto I

Grande Giostra con cavalli galoppanti, Piazza Castello

Ore 18:00: Visita guidata gratuita nel centro storico, in collaborazione con l’InfoPoint turistico

Dalle ore 19:30: Animazione territoriale con artisti di strada, centro storico

Ore 20:00: Talk “Le Ciliegie di Conversano: dalla Terra alla Tavola”, Torre poligonale

Ore 21:00: Spettacolo Circo Lua, Grande Giostra – Piazza Castello

Ore 10:00: Ciclopasseggiata gratuita nell’agro conversanese, punto di ritrovo Via Padre Michele

Accolti Gil n. 10, a cura di Bicicletteria Urbana

Dalle ore 11:00 a mezzanotte:

“Cherry Houses”, stand di promozione del prodotto ciliegia, C.so D. Morea

“Mercatino Troppo Buono”, stand enogastronomici, C.so Umberto I

Grande Giostra con cavalli galoppanti, Piazza Castello

Ore 17:00: Ciclopasseggiata con E-Bike da Conversano a Turi, punto di ritrovo Via Padre Michele

Accolti Gil n. 10, a cura di Bicicletteria Urbana

Ore 18:00: Visita guidata gratuita nel centro storico, in collaborazione con l’InfoPoint turistico

Ore 19:00: Street concert, “A voz do Brazil” - Donatello D’Attoma, pianoforte | Andrea Campanella, Clarinetto, Largo San Cosma

Ore 19:30: Animazione territoriale con artisti di strada, centro storico

Ore 20:30: Street concert, “A voz do Brazil” - Donatello D’Attoma, pianoforte, Andrea Campanella, Clarinetto, Largo San Cosma

Accoglienza e sistemazione degli ospiti presso le strutture ricettive partner Esperienza sera “Festa delle ciliegie”

Colazione in Villa Garibaldi

Passeggiata nel Centro storico con visita al patrimonio culturale di Conversano

Fruizione lenta e sostenibile del territorio e dell’agro conversanese

Visita alla Masseria Didattica Minoia e brunch-pic nel ciliegeto

CONVERSANO - Con il taglio del nostro, è stata inaugurata ufficialmente la 20’ edizione della “Festa della ciliegia” di Conversano. Una tre giorni dedicata a “Sua maestà” la ciliegia Ferrovia, grande protagonista dell’evento attorno al quale, però, ruotano numerose iniziative legate a marketing territoriale, ambiente, musica, divertimento, gastronomia e tanto altro. A tagliare ufficialmente il nastro è stato il sindaco di Conversano, Giuseppe Lovascio: «Ringrazio gli organizzatori- esordisce il primo cittadino di Conversano- per un evento che vuole mettere in luce uno dei simboli del nostro territorio, la ciliegia. Attorno ad esso ruota tanto altro, nell’ottica di proseguire un percorso iniziato da anni che vuole promuovere la città di Conversano e le sue bellezze.In questi giorni, per esempio, chi visiterà la “Festa della ciliegia” potrà recarsi al Castello per la mostra di Chagall ed effettuare ciclopasseggiate; ospiteremo giornalisti e blogger di testate nazionali nell’ambito dell’evento “Sua Maestà la ciliegia di Conversano”; per i più piccoli c’è la grande giostra con ii cavalli galoppanti, ci saranno passeggiate nel centro storico con visite al nostro immenso patrimonio culturale. Sarà un week-end molto intenso!», è il messaggio lanciato dal sindaco Lovascio. Ad organizzare la “Festa della ciliegia” sono le associazioni “Kruger” e “Sapori in Conversano”: «Voglio sottolineare l’importante e proficua collaborazione con Turi, che potrebbe avere risvolti anche in futuro», sottolinea Antonello Magistà, presidente di “Kruger”.«È un momento importante per i produttori- prosegue Magistà-, ma lo è anche per la città che vogliamo promuovere grazie ad una serie di iniziative di marketing. D’altro canto, Conversano ha tanto da proporre!». Benny Nardelli, presidente di “Sapori in Conversano”, sottolinea «come sia stata una campagna cerasicola soddisfacente, seppur condizionata da un’ondata di maltempo ad aprile. La ciliegia “Ferrovia” è uno dei simboli della città di Conversano: come associazioni, abbiamo voluto legare il prodotto a cultura e marketing».Il programma di sabato e domenica della “Festa della ciliegia” di ConversanoSabato 1° GiugnoDomenica 2 giugno