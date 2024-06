Countdown XXIII edizione del Libro Possibile 2024: l'anteprima con Massimo Recalcati

VIESTE – A meno di un mese dall’inizio del festival Il Libro Possibile 2024, il countdown prosegue con grande attesa. In anteprima, il celebre psicoanalista e saggista Massimo Recalcati terrà una lectio magistralis dal titolo “Brucia o dura?”, che risponderà al tema della XXIII edizione del festival: “Where is the love?”. L’appuntamento è fissato per il 28 giugno alle ore 21 presso Marina Piccola a Vieste.Massimo Recalcati guiderà il pubblico del Libro Possibile in una riflessione collettiva sul pensiero umano, ponendosi alla luce delle attuali crisi sociali. La domanda “Where is the love?” è il filo conduttore degli incontri nelle piazze del festival, ispirata dal celebre brano dei Black Eyed Peas, che nel 2003 denunciava violenze, razzismo e diseguaglianze. Oggi, in un contesto dominato da conflitti come quelli in Ucraina e in Medio Oriente, questa domanda rimane tragicamente attuale.Rosella Santoro, direttrice artistica del Libro Possibile, ha commentato: “Davanti alle atrocità delle guerre in Ucraina e in Medio Oriente, è un imperativo morale approfondire e interrogarsi attraverso le lenti del sapere e della letteratura. Il Libro Possibile è l’occasione per farlo e per trovare nelle voci autorevoli degli ospiti del festival il significato profondo dell’umano”.Lo psicoanalista lacaniano Massimo Recalcati attingerà al lessico amoroso per esplorare il tema della sua lectio: “L'amore assomiglia a un fuoco ma in questa somiglianza c'è già un problema, ‘Brucia o dura?’”. Questa domanda farà da preludio alla partenza ufficiale del Libro Possibile 2024, previsto dal 10 al 13 luglio a Polignano a Mare e dal 23 al 27 luglio a Vieste.Recalcati, recentemente tornato in libreria con la seconda edizione di “L’elogio dell’inconscio. Come fare amicizia con il proprio peggio” (Castelvecchi, 2024), è autore di altre importanti opere come “A pugni chiusi. Psicoanalisi del mondo contemporaneo” (Feltrinelli, 2023) e “Jacques Lacan” (Feltrinelli, 2023).Sono attesi oltre 300 tra scrittori, giornalisti, scienziati, magistrati, imprenditori, esponenti delle istituzioni e artisti del nostro tempo. Il Libro Possibile si conferma il più grande evento culturale di piazza dell’estate italiana, con un programma ricco di presentazioni letterarie, lectio magistralis, dibattiti, tavole rotonde, interviste e performance. La narrazione del mondo attuale rimarrà al centro degli incontri, esplorata attraverso le lenti del sapere, della letteratura e della psicologia.Per ulteriori informazioni e aggiornamenti, è possibile consultare il sito www.libropossibile.com o scaricare l’app del Libro Possibile, disponibile per iOS e Android, che fornirà notifiche e aggiornamenti in tempo reale sul programma.Il Libro Possibile è sostenuto dalla Regione Puglia, dal Comune di Vieste e dal Comune di Polignano a Mare.