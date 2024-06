Di Gregorio (Pd): riprendono i lavori per la rete idrica e fognaria a San Vito, Lama, Talsano

BARI - “Una buona notizia per i cittadini residenti nella zona di San Vito, a Taranto. Lunedì, 10 giugno 2024, riprenderanno i lavori per la costruzione dei nuovi tronchi fognari e idrici progettati e finanziati dall'Autorità idrica pugliese (Aip) su mia esplicita richiesta. L'intervento è stato sospeso per diversi mesi per motivi burocratici. Finalmente, gli ostacoli sono stati superati e il cantiere può ripartire. I lavori riprenderanno da via Orate e proseguiranno lungo le vie Calata Macchia, Pescecane, Cicas, Scampi, De Falco, Lucerne e Narcisi". Così il consigliere regionale Vincenzo Di Gregorio (PD), presidente II Commissione consiliare Regione Puglia."A questo primo lotto di interventi - prosegue - ne seguirà un altro non appena il Comune di Taranto avrà completato la ricognizione per accertare la natura pubblica o privata delle strade. Anche per questi lavori già esiste una delibera dell'Autorità idrica pugliese con la quale mi sono interfacciato e confrontato chiedendo che i cittadini di questa quartiere potessero, finalmente, beneficiare di servizi di primaria importanza come la rete idrica e fognaria”.