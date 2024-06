Giornate Europee dell'Archeologia: a Canne apertura straordinaria dei depositi dell'Antiquarium

Sabato 15 e domenica 16 quindi, dalle ore 16:00 alle ore 18:00, saranno aperte le porte dei depositi dell’Antiquarium. I visitatori, contingentati in gruppi di massimo 10 persone, potranno partecipare al percorso guidato, dal titolo

Le Gea/Jea sono un evento patrocinato dal Consiglio d’Europa e promosso in Italia dalla Direzione generale Musei e dalla Direzione generale Archeologia, Belle arti e Paesaggio del Ministero della Cultura.



BARLETTA - Un intero weekend dedicato alla riscoperta del passato. Il 14, 15 e 16 giugno tornano le Giornate Europee dell’Archeologia (Gea/Jea), l’iniziativa che vede i luoghi della cultura organizzare eventi e attività che permettono ai visitatori di conoscere le caratteristiche di luoghi e professioni di questo mondo. In occasione delle Gea 2024, l’Antiquarium di Canne della Battaglia accoglie i visitatori anche nei depositi e in via eccezionale svela il suo patrimonio solitamente non esposto.