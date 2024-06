Djokovic e Ruud ai quarti, Medvedev fuori dal Roland Garros

Novak Djokovic conferma la sua tenacia e il suo dominio sulla terra rossa del Roland Garros. Il serbo, numero uno del mondo, ha superato l'ostacolo degli ottavi di finale battendo l'argentino Francisco Cerundolo in un match combattuto di cinque set con il punteggio di 6-1 5-7 3-6 7-5 6-3.Djokovic, ancora una volta, ha dimostrato la sua abilità di rimontare e trionfare anche nelle situazioni più difficili, come già accaduto contro Lorenzo Musetti nel terzo turno. Per il serbo si tratta del cinquantanovesimo quarto di finale in un torneo del Grande Slam, un record assoluto.Nei quarti di finale Djokovic affronterà il norvegese Casper Ruud, testa di serie numero 8, che ha eliminato l'americano Taylor Fritz con il punteggio di 7-6 3-6 6-4 6-2.Sorpresa del giorno l'eliminazione del numero 2 del mondo, Daniil Medvedev, sconfitto dall'australiano Alex De Minaur in quattro set con il punteggio di 4-6 6-2 6-1 6-3. Svanisce così il sogno del russo di conquistare il suo primo titolo del Roland Garros.L'altro quarto di finale del tabellone superiore vedrà sfidarsi il tedesco Alexander Zverev, vincitore su Holger Rune in un match maratoneco con il punteggio di 4-6 6-1 5-7 7-6 6-2, e la sorpresa del torneo, il giovane spagnolo Carlos Alcaraz Garfia, che ha eliminato il connazionale Albert Ramos-Viñolas con il punteggio di 6-1 6-1 6-3.Tra le donne, Aryna Sabalenka, testa di serie numero 7, ha conquistato il posto per i quarti di finale battendo l'americana Emma Navarro con il punteggio di 6-2 6-3. La russa Mirra Andreeva si è imposta sulla francese Varvara Gracheva con il punteggio di 7-5 6-2, mentre la kazaka Elena Rybakina ha superato l'ucraina Elina Svitolina con il punteggio di 6-4 6-2.Domani si terranno i quarti di finale femminili, mentre giovedì saranno i protagonisti i maschi.