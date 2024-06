Elezioni europee: ministro Fitto a Maglie per comizio di chiusura

MAGLIE - Il Ministro per gli Affari Europei, Raffaele Fitto, concluderà questa sera la campagna elettorale per le elezioni europee 2024 con un comizio a Maglie. L'appuntamento è fissato per le ore 21:00 in Piazza Aldo Moro.L'evento rappresenta l'ultimo sforzo di mobilitazione in vista del voto, con il Ministro Fitto che illustrerà le principali linee programmatiche e gli obiettivi del partito per il prossimo mandato al Parlamento Europeo.Si prevede una notevole affluenza di sostenitori e cittadini interessati a conoscere direttamente le posizioni e le proposte politiche per l'Europa dei prossimi anni.La serata si preannuncia dunque come un momento cruciale di confronto e di dialogo, in cui il Ministro ribadirà l'importanza di un'Europa unita e forte, capace di rispondere efficacemente alle sfide globali e di promuovere il benessere dei suoi cittadini.