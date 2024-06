Premiati i 720 studenti novelli ciceroni della decima edizione di ‘Bitonto Cortili Aperti’ 2023

BITONTO - Un momento gioioso e festoso durante la cerimonia di consegna degli attestati ai 720 studenti delle scuole medie e superiori della città, nonché del Dipartimento di Architettura per aver fatto da guida a migliaia di visitatori in occasione della decima edizione di “Bitonto Cortili Aperti” del 18 e 19 maggio scorsi.Nella splendida cornice del Teatro Traetta, le “sentinelle della bellezza” hanno ricevuto il meritato riconoscimento per aver svolto il loro compito e il prezioso servizio di accoglienza con grande entusiasmo, capacità e impegno mostrando anche uno straordinario senso di appartenenza al territorio. Alla cerimonia erano presenti il sindaco Francesco Paolo Ricci, l’assessore alla pubblica istruzione, Christian Farella, la professoressa Lucia Achille organizzatrice dell’evento e il notaio Piero Consiglio, presidente dell’A.D.S.I (Associazione Dimore Storiche Italiane) di Puglia.Gli studenti preparati dai loro insegnanti, hanno vestito i panni di “novelli ciceroni” fornendo a visitatori e turisti notizie e cenni storici, a volte in lingua straniera, su monumenti, dimore storiche e cortili."La nostra soddisfazione più grande è vedere il crescente interesse dei giovani verso la conservazione e valorizzazione delle dimore storiche – ha dichiarato Piero Consiglio, presidente dell’A.D.S.I. Puglia -. Continuiamo a svolgere il nostro impegno culturale e sociale per lasciare alle future generazioni questa preziosa eredità fatta di monumenti e palazzi antichi, retaggio di un nobile storico passato".E’ stata davvero una giornata di festa, in particolare per gli studenti che hanno raccontato le loro testimonianze sull’esperienza vissuta in occasione di “Bitonto Cortili Aperti”. "Anche quest’anno la sinergia creatasi tra il Comune, l’associazione, i privati, lo staff e le scuole ha dato frutti positivi in termini di partecipazione, contribuendo a valorizzare l’immagine della nostra città – ha affermato l’organizzatrice Lucia Achille -. Voglio rilevare l’entusiasmo dei ragazzi che hanno fatto da guide durante l’evento e che hanno testimoniato sul palco del teatro la loro volontà, di continuare a essere le sentinelle della bellezza.Fondamentale per la buona riuscita delle due giornate la partecipazione collaborativa dei proprietari dei palazzi che hanno dato una mano durante l’organizzazione. Bitonto Cortili Aperti diventa sempre più un evento corale e collettivo".Entusiasta il sindaco Francesco Paolo Ricci che ha rimarcato come "“Bitonto Cortili Aperti” rappresenta una grande opportunità per la sviluppo della città e del territorio. Ringrazio l’associazione Dimore Storiche di Puglia, quanti ha organizzato l’evento con dedizione, ma soprattutto il mio plauso va agli studenti che ancora una volta hanno dimostrato il grande attaccamento alla città esprimendo così amore, passione e sensibilità per diventare essi stessi protagonisti di ogni angolo della nostra Bitonto. I giovani rappresentano il futuro di questa comunità – ha aggiunto -, per cui è importante che ci sia continuità in questo percorso socio-culturale alimentando la loro collaborazione e la loro presenza con le associazioni presenti sul territorio. Il Comune farà tutto il possibile, come sta già facendo, per garantire il proprio sostegno finanziario a progetti e iniziative capaci di valorizzare il patrimonio artistico e culturale di Bitonto".A tale proposito, va detto che le ”sentinelle della bellezza”, potranno continuare ad essere legate al progetto anche prima e dopo l’evento di “Cortili Aperti”, su base volontaria, dando la propria disponibilità e inviando una mail a: sentinelledellabellezza24@gmail.com Un’altra opportunità in più affinché Bitonto e i suoi ragazzi crescano insieme.