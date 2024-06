Francesco Di Feo eletto sindaco di Trinitapoli per la terza volta

- L'avvocato Francesco Di Feo è stato eletto sindaco di Trinitapoli per la terza volta, imponendosi con la lista civica "Resilienza Trinitapolese" del movimento "Fabbrica del Futuro". La vittoria è arrivata al termine di un serrato testa a testa con la candidata del centrosinistra Anna Maria Tarantino del Partito Democratico.Dopo lo scrutinio di tutte le sezioni della città, Di Feo ha ottenuto oltre 2.920 voti, pari al 36%, sufficienti per superare i suoi avversari. Anna Maria Tarantino, con la lista "Trinitapoli Buona Politica", ha raccolto circa 2.773 voti (34,18%), mentre Emanuele Losapio, con la lista civica "SiAmo Trinitapoli", ha ottenuto circa 2.419 voti (29,82%).Le operazioni di voto, durate più di tre ore, hanno visto uno scarto di soli 147 voti tra Di Feo e Tarantino, rendendo incerto l'esito fino all'ultimo momento. Nonostante il margine ridotto, Francesco Di Feo ha prevalso, esprimendo la sua gratitudine alla città di Trinitapoli per la fiducia rinnovata."Sarò sempre grato a questa città per quello che ha fatto e cercherò di ripagarla per quello che si merita," ha dichiarato il neo-sindaco, avvocato 53enne, già primo cittadino dal 2011 al 2020. Di Feo ha inoltre ringraziato i suoi avversari, Anna Maria Tarantino ed Emanuele Losapio, per la campagna elettorale, riconoscendo il rispetto e l'onore con cui hanno condotto la competizione.La rielezione di Di Feo rappresenta un segnale di continuità per Trinitapoli, con il nuovo sindaco che si impegna a lavorare per il bene della città e a mantenere la fiducia dei suoi concittadini.