Prima storica vittoria di una donna alle Isole Tremiti: Annalisa Lisci è la nuova sindaca

ISOLE TREMITI, FOGGIA - "Sono onorata ed emozionata di annunciare la nostra vittoria alle elezioni amministrative comunali!" Con queste parole, Annalisa Lisci, la neoeletta sindaca, ha espresso la sua gioia e il suo orgoglio per essere la prima donna a ricoprire il prestigioso e oneroso incarico di governo cittadino alle Isole Tremiti."Questo risultato è frutto del lavoro e dell'impegno di tutti noi. Voglio esprimere la mia più sincera gratitudine a ciascuno di voi che ha creduto in questo progetto e ha scelto di sostenerlo con il proprio voto. La vostra fiducia è una responsabilità che prendo molto seriamente. Lavorerò instancabilmente per garantire che la nostra comunità prosperi e che tutti possano sentirsi rappresentati e ascoltati. Insieme, continueremo a costruire un futuro migliore per il nostro bene comune."Queste sono state le prime dichiarazioni della sindaca Lisci subito dopo lo spoglio che ha visto la sua lista, "Progetto Tremiti Bene Comune", prevalere sul candidato sindaco Roberto Calabrese per soli 39 voti.Su 467 aventi diritto al voto, si sono recati alle urne 399 elettori, pari all’85,44% degli iscritti."Grazie di cuore a tutti voi," ha concluso il sindaco, "questa vittoria è solo l'inizio di un percorso che faremo insieme. Con gratitudine, Annalisa."La vittoria di Annalisa Lisci rappresenta un momento storico per le Isole Tremiti, segnando un cambiamento significativo nella leadership locale e aprendo una nuova era di rappresentanza e impegno comunitario.