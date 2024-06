G7 in Puglia: Carabinieri presenti con unità speciali

Durante la stessa, svoltasi dinanzi alla Caserma Bergia, sono stati consegnati alcuni riconoscimenti a quei militari che si sono distinti in delicate operazioni e in azioni di alto valore civile. Il sorvolo di un elicottero dell'Arma sul suggestivo specchio d'acqua antistante il Lungomare Nazario Sauro e la mostra di uniformi allestita all'interno della Sede del Comando Legione Puglia ha arricchito la celebrazione di questa ricorrenza unitamente alla presenza delle varie specialità della Benemerita accompagnate nel loro ingresso dalle note della Banda Musicale della Brigata Meccanizzata Pinerolo.

I Carabinieri saranno in prima linea con l'11esimo Reggimento "Puglia" e con lo squadrone Eliportato "Cacciatori Puglia" per garantire la sicurezza intorno al G7 in programma a Borgo Egnazia (Brindisi) da giovedì 13 a sabato 15 giugno 2024. Il loro impiego nel prestigioso evento internazionale che vedrà la Puglia al centro del mondo è stato annunciato dal Comandante regionale dei Carabinieri Puglia Generale di Brigata Ubaldo Del Monaco nella serata di mercoledì 5 giugno in occasione della cerimonia per i 210 anni della Fondazione dell'Arma.