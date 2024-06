G7, Meloni: ‘Il G7 in Puglia per rafforzare il dialogo con le nazioni del Sud globale’

SAVELLETRI DI FASANO - La scelta della Puglia, regione del Sud Italia, come sede del vertice del G7, non è stata casuale. La decisione è stata presa come segno di un messaggio importante: "Il G7 sotto Presidenza italiana vuole rafforzare il suo dialogo con le nazioni del Sud globale". Così ha dichiarato la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, rivolgendosi agli altri leader arrivati a Borgo Egnazia, durante l'apertura dei lavori del G7. Questo vertice, ospitato in una delle regioni più affascinanti e culturalmente ricche dell'Italia, si propone di sottolineare l'importanza di costruire ponti e relazioni forti con le nazioni del Sud globale, promuovendo una cooperazione internazionale più inclusiva e bilanciata.La cerimonia di apertura ha visto la partecipazione dei principali leader mondiali, che si sono uniti per discutere e affrontare le sfide globali, con un occhio particolare alla collaborazione e al dialogo con le nazioni emergenti e in via di sviluppo.