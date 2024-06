Gala sotto le stelle a Giovinazzo: moda, arte e solidarietà in una serata indimenticabile

GIOVINAZZO - Il 28 giugno, nella splendida cornice di Regia Domus Borgo Sette Torri a Giovinazzo (Ba), si è tenuto il tanto atteso Gala sotto le stelle. L'evento ha incantato gli ospiti con una sfilata di abiti da sposa dell'Atelier di Via della Spiga Milano e un'asta solidale di un quadro del noto pittore emiliano Omar Galliani.La serata è stata un tripudio di eleganza e bellezza, con l'esposizione di abiti da sposa che hanno sfilato sotto le stelle, catturando l'attenzione e l'ammirazione di tutti i presenti. L'asta solidale ha visto protagonista una straordinaria opera di Omar Galliani, contribuendo a un nobile scopo di beneficenza.A fine sfilata, il Presidente di Confimi Industria Cultura Bari Puglia, Francesco De Gennaro, è intervenuto per ringraziare i numerosi ospiti presenti, sottolineando l'importanza di eventi come questo che uniscono moda, arte e solidarietà, rafforzando il senso di comunità e supporto reciproco.La direzione artistica dell'evento è stata affidata a Serena K. Baldaccini, rinomata per il suo talento e la sua capacità di creare esperienze artistiche uniche. La gestione generale è stata curata da Bartolomeo D'Arienzo, il General Manager noto per la sua professionalità e abilità nel coordinare eventi di alto livello. Grazie alla loro competenza, il Gala sotto le stelle è stato un successo impeccabile.Tra gli ospiti di spicco della serata, la cantante olandese Nathalie Aarts ha arricchito l'evento con una performance speciale. Nota per la sua voce incantevole e la sua presenza scenica carismatica, Aarts ha conferito un tocco internazionale e sofisticato alla serata, incantando il pubblico con la sua straordinaria esibizione.Il Gala sotto le stelle ha offerto agli ospiti un'esperienza unica, combinando l'eleganza di una serata di gala con l'incanto di una location storica e suggestiva. Regia Domus Borgo Sette Torri, con il suo fascino antico e la sua architettura maestosa, ha fatto da sfondo a una serata all'insegna del lusso e dell'intrattenimento di alta classe.In conclusione, il Gala sotto le stelle a Giovinazzo è stato un evento di grande successo, unendo moda, arte, intrattenimento di alta classe e una location storica mozzafiato. Un appuntamento che ha saputo regalare emozioni uniche e che rimarrà a lungo nella memoria di tutti i partecipanti.