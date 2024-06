Gigi Datome nuovo coordinatore dell'Italia di basket a partire dal 1° luglio

- Gigi Datome sarà il nuovo coordinatore della nazionale italiana di basket a partire dal 1° luglio. La decisione è stata presa dal presidente della Federazione Italiana di Pallacanestro (FIP), Gianni Petrucci. Datome, con questo prestigioso incarico, farà il suo esordio nel torneo preolimpico che vedrà gli azzurri impegnati a San Juan, Portorico, dal 2 al 7 luglio contro Portorico e Bahrain. Questo torneo sarà cruciale per la qualificazione della nazionale alle Olimpiadi di Parigi, in programma dal 26 luglio all'11 agosto 2024.Durante la sua carriera, Datome ha giocato per diverse squadre tra cui Siena, Scafati, Virtus Roma, Detroit Pistons, Grand Rapids Drive, Boston Celtics, Fenerbahçe e Olimpia Milano. Ha inoltre rappresentato l'Italia in diverse categorie: la nazionale maggiore, l'Under 18, l'Under 14 e l'Under 20."Sono molto contento per questa nuova avventura nel basket. L'obiettivo dell'Italia è la qualificazione alle Olimpiadi, ma vogliamo raggiungere risultati importanti anche dopo Parigi e nei prossimi anni," ha dichiarato Datome.Il presidente Petrucci ha espresso grande fiducia nella scelta: "Ho scelto un uomo che ha molta esperienza in questo sport e sono convinto che il suo contributo sarà determinante per ottenere obiettivi prestigiosi per l'Italia."