Tensione tra il Colle e la Lega: polemiche sul messaggio del presidente Mattarella

ROMA - Nel giorno della Festa della Repubblica, la Lega ha scatenato una polemica contro il presidente della Repubblica Sergio Mattarella a causa del suo messaggio per il 2 giugno. Mattarella aveva dichiarato: "Con l'elezione del Parlamento europeo consacreremo la sovranità dell'Ue", scatenando la reazione del senatore leghista Claudio Borghi, che ha affermato: "Se pensa davvero che la sovranità sia dell'Ue invece che dell'Italia, per coerenza dovrebbe dimettersi".Il leader della Lega, Matteo Salvini, è intervenuto per chiarire la posizione del partito. In un primo momento, Salvini aveva commentato: "È la festa della Repubblica, non della sovranità europea". Successivamente, durante il programma "Agorà", ha cercato di smorzare i toni, affermando: "Nessuna polemica con il presidente Mattarella, il presidente ha il rispetto mio e della Lega". Salvini ha anche accusato i giornali di aver travisato le parole del presidente: "Noi non chiediamo le dimissioni di nessuno. Borghi è un nostro ottimo senatore, e io penso che il capo dello Stato sia stato travisato da qualche giornale".Da Palazzo Chigi e da Fratelli d'Italia è arrivato il silenzio, ma Forza Italia, attraverso il ministro degli Esteri Antonio Tajani, si è dissociata nettamente dalle dichiarazioni della Lega. Tajani ha dichiarato: "Ogni scelta anti europea è deleteria per l'Italia. Fa bene Mattarella a sottolineare la nostra prospettiva europea. Gli esprimo la mia solidarietà per gli attacchi che ha ricevuto".Le opposizioni hanno reagito con forza, chiedendo un intervento della premier Giorgia Meloni a tutela della figura del presidente. La segretaria del Pd, Elly Schlein, ha definito l'attacco della Lega "gravissimo" e "senza precedenti", criticando anche l'assenza di una presa di posizione da parte della presidente del Consiglio. Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle, ha giudicato la mossa della Lega "indegna e sconclusionata". Anche Matteo Renzi, Carlo Calenda e gli esponenti di Alleanza Verdi e Sinistra hanno definito "ignobile" l'attacco al presidente Mattarella.La vicenda ha dunque acceso un dibattito politico acceso, mettendo in evidenza le divergenze interne alla coalizione di governo e l'indignazione delle opposizioni di fronte a quello che è stato percepito come un attacco alla massima carica dello Stato.