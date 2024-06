Milano, Pride 2024: Absolut trasforma via Lecco in una Carnaby street arcobaleno

MILANO - La città di Milano si prepara ad uno degli eventi più importanti e significativi dei diritti umani.

Siamo tutti diversi, unici, eccezionali. Tutti possiamo creare valore con nuove connessioni, amicizie, esperienze vissute insieme. Per questo PROUD TO MIX è il motto con cui ABSOLUT celebra il Pride Month. Sin dal 1981, la vodka sinonimo di creatività e libertà di pensiero è al fianco della comunità LGBTQIA+ per supportare i valori di inclusività e unione contro ogni forma di discriminazione.

Quest’anno ABSOLUT porta l’arcobaleno per le vie e le piazze d’Italia con un messaggio di gioia. “Da Milano a Palermo passando per Padova, PROUD TO MIX è un’esortazione a condividere la voglia di stare insieme per portare avanti un’idea di mondo e di futuro in cui nessuno è escluso.” Commenta Letizia Invernizzi, Brand Manager di Pernod Ricard.

Da venerdì 14 giugno, via Lecco a Milano si trasforma in una Carnaby street arcobaleno con l’installazione urbana The ABSOLUT Rainbow Street. Dalle 19.00 luminarie e bandierine arcobaleno animano il quartiere di Porta Venezia, storicamente il fulcro e il punto di riferimento della comunità LGBTQIA+ della città. Alla stessa ora prende via l’opening party con dj-set in tutto il distretto. Brindisi e musica al LeccoMilano che si trasforma nell’Absolut Rainbow Bar, ma anche al Memà, al Red Café, al Mono e all’Eppol Pie. Per l’occasione, ABSOLUT rende omaggio al quartiere con Orgoglio, il cocktail proud-to-mix, fresco e vibrante che unisce il gusto morbido e intenso dell’iconica vodka premium, con l’agro-amaro del blue curaçao, esotismo cromatico per veri sognatori, e la grinta fresca ed energetica della soda al limone. Mixare per credere.

The ABSOLUT Rainbow Street nasce in collaborazione con Orgoglio Porta Venezia Milano, il progetto a sostegno dei diritti della comunità LGBTQIA+ promosso dall'Associazione Commercianti Porta Venezia Milano Rainbow District.

Per il PalermoPride.24 di sabato 22 giugno, ABSOLUT fa squadra con il la rinomata discoteca Country DiscoClub. Di giorno scendono in piazza per sfilare in parata, di notte danno vita al party più queer del week-end!

PROUD TO MIX è la parola d’ordine di sabato 29 giugno anche al Milano Pride. The Absolut Mixer, il carro dedicato alla grande festa della libertà e dell'inclusione, sfila per le vie della città con dj-set di Andrea Ratti e Sergio Tavelli. Per mitigare il caldo e mixare al meglio gioia, orgoglio e amicizia saranno distribuiti migliaia di bandiere arcobaleno e ventagli bianchi e blu. Are you proud to mix?

Venerdì 5 luglio ABSOLUT ‘makes some noise’ al Padova Pride Village con una ABSOLUT NIGHT Powered By MTV, Pride Edition. Queste serate sono notti indimenticabili in cui dj-set d’eccezione incontrano lo spirito creativo e coinvolgente della vodka arcobaleno per eccellenza. Margherita D’Aguì prende possesso della console per dispensare energia. Special guest della serata il talent Pierpaolo Pretelli, l’indimenticabile Angel McQueen e @absolutely_alias, il virtual influencer generato dall’AI che nasce dal mix dei volti della community LGBTQIA+ e di chi la sostiene. Una serata per ‘mixarsi’, ballare, brindare e celebrare il Pride Village più colorato d’Italia.

Protagonista indiscussa del Pride Month di ABSOLUT è ABSOLUT VODKA RAINBOW, la limited edition che rende omaggio alla bandiera arcobaleno disegnata dall’artista e attivista Gilbert Baker nel 1978. Fin dagli anni 80 ABSOLUT supporta la comunità arcobaleno con progetti e iniziative legati al mondo dell’arte e della creatività. Il nuovo design è un omaggio al Pride, ai suoi colori e al suo messaggio universale di pace e amore. La vodka, pura e trasparente diventa un ingrediente chiave che – come una lente di ingrandimento – amplifica i colori e il messaggio della bandiera Rainbow.