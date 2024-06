Cerignola: Dardan Vuthaj non confermato per il prossimo Campionato di Serie C

L'attaccante albanese Dardan Vuthaj non sarà confermato per il prossimo campionato di Serie C con l'Audace Cerignola. Il contratto del giocatore, in scadenza il 30 giugno, non sarà rinnovato a causa della mancata intesa tra il presidente del Cerignola, Nicola Grieco, e Vuthaj. Inoltre, una clausola nel contratto di Vuthaj prevedeva la sua conferma solo in caso di promozione in Serie B, obiettivo non raggiunto dai pugliesi, eliminati dalla Casertana nel secondo turno della fase a gironi dei Play Off.Nella stagione appena conclusa, Vuthaj ha disputato 28 partite con il Cerignola nel girone C di Serie C, segnando 6 reti. Nel corso della sua carriera, l'attaccante albanese ha militato in diverse squadre, tra cui il Crotone, il Foggia, il Novara, il Rimini, l'Imolese, il Campodarsego, il Delta Porto Tolle, il Monopoli, il KF Laci in Albania, il San Donato Tavarnelle, il Bra, il Genoa Under 19 e le giovanili del Savona.La partenza di Vuthaj segna un cambiamento significativo per il Cerignola, che dovrà cercare un nuovo attaccante per affrontare la prossima stagione. Nel frattempo, il futuro dell'attaccante albanese rimane incerto, con diversi club probabilmente interessati a ingaggiarlo per il suo talento e la sua esperienza.