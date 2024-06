BARI - Per celebrare il 2 giugno il M5S di Bari donerà ai giovani una copia della Costituzione italiana. Due i gazebo. La mattina a Parco 2 giugno alle 10 con i candidati al Comune e ai Municipi e il costituzionalista Nicola Grasso.Nel pomeriggio alle 18 in via Sparano saranno presenti anche il deputato Gianmauro Dell’Olio e il candidato sindaco Michele Laforgia.“I principi universali - dichiara Dell’Olio - contenuti nella nostra Costituzione devono essere una guida per tutti, ad iniziare ai più giovani. Il futuro è nelle loro mani e vogliamo che ne siano consapevoli. Conoscere la Costituzione è il primo passo per essere cittadini attivi. Domani non ci limiteremo solo a donare copie della Costituzione, ma parleremo con i cittadini per far capire l’importanza della Costituzione e il suo essere ancora oggi attuale”.