Il Comitato di Santa Rita del Quartiere San Paolo di Bari dona indumenti ai bambini bisognosi a Roccaporena di Cascia

BARI – In un gesto di solidarietà e generosità, il Comitato di Santa Rita del Quartiere San Paolo di Bari è stato oggi presente a Roccaporena di Cascia, in provincia di Perugia, per donare indumenti ai bambini bisognosi.Un sentito ringraziamento va ad Antonella e Tonio De Santis de "Il Mondo dei Bimbi" di Quartiere San Paolo, via Pescara 4, per aver donato indumenti nuovi. Questi, tramite Michele Genchi, verranno consegnati direttamente al Pro-Rettore Don Nolberto Cardenas Rosas e a Don Canzio Scarabottini, sacerdoti di Roccaporena, il paese natale di Santa Rita.Elena Rondinone, sempre in prima linea, insieme a Enza Stella Traversa, Nicola Mizzi, Anna Ficarelli, Nicola Manzari e il nostro amico Andrea Caradonna del Comitato Santa Rita (Bari-Quartiere S.Paolo), sono stati determinanti in questa iniziativa. Il loro impegno e dedizione hanno reso possibile questo importante gesto di carità.Il Comitato Santa Rita invita chiunque desideri fare donazioni a contribuire a questa causa nobile. Le donazioni possono essere effettuate al seguente IBAN:IBAN: IT 47V076014000001070912660Il punto di raccolta delle donazioni è presso "Il Giardino di Santa Rita", situato in via Giovanni Candura, angolo Pacifico Mazzoni. Ogni piccolo gesto può fare una grande differenza per i bambini bisognosi di Roccaporena.