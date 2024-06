via Quirinale

ROMA - “Celebrare le festa della Repubblica è l'occasione, oggi più che mai, per manifestare orgoglio per la nostra storia e amore per la nostra Nazione. Difendere i valori di libertà, democrazia, unità nazionale e non ultimo avere fiducia nel futuro della nostra Repubblica aiuterà i cittadini ad affrontare le sfide che abbiamo di fronte. Tutti insieme nel segno di una Italia più forte e più giusta". Lo dichiara il deputato di Fratelli d'Italia Saverio Congedo.