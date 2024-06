Il flash mob dell’abbraccio arriva a Locorotondo

TARANTO - Sull’onda del successo registrato a Taranto, il flash mob dell’abbraccio fa tappa a Locorotondo. L’appuntamento per tutti, dai veterani degli abbracci ai nuovi partecipanti, è fissato per domenica 16 giugno, dalle ore 19:00 alle ore 22:00, in Piazza Vittorio Emanuele."Abbiamo avuto l'ispirazione vedendo un video sui social che mostrava questo atto d’amore in Australia; un evento unico e speciale aperto a tutti e dedicato all'abbraccio- spiega Stefania Pispisa, una delle organizzatrici. - Insieme a quattro amiche abbiamo deciso di replicare l’esperienza per osservare le reazioni e le risposte. Dopo una prima sperimentazione, abbiamo organizzato il flash mob del 7 giugno a Taranto, dove abbiamo riscontrato un enorme successo e un notevole entusiasmo. Per questo, abbiamo deciso di esportare l’iniziativa anche in altre città e in altri luoghi"Il flash mob è un incontro di solidarietà: ogni abbraccio è una richiesta d’amore, un gesto potente che crea connessione umana e infonde benessere. "In un mondo pervaso da conflitti, divisioni, rabbia e odio sociale, abbiamo bisogno di un cambio di paradigma e l’abbraccio rappresenta una delle tante forme in cui l’amore può esprimersi," aggiunge Stefania Pispisa.“Un gesto così semplice come l’abbraccio è capace di abbattere barriere, farci sentire meno soli e creare un profondo senso di appartenenza e comunità- continua Stefania.- Unitevi a noi per vivere insieme qualche ora di emozioni e positività ma anche per contribuire a costruire un mondo più unito, un abbraccio alla volta.”L’evento è aperto a tutti e gratuito. Per partecipare al flash mob basta distribuire abbracci a chi ne ha bisogno e a chi li desidera, con pochi semplici occorrenti: due braccia per stringere forte, una intensa carica motivazionale, una benda per coprire gli occhi per mantenere l’anonimato e un cartello con uno slogan a tema.