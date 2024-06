Maglie, 'Donna tu non sei pazza': tavola rotonda su endometriosi e fibromialgia

MAGLIE - Si terrà il 15 giugno alle ore 17.00 presso la Sala Conferenze di Cartoffice, in Via N. Ferramosca n. 127 a Maglie il convegno su Endometriosi e fibromialgia.Sono solo alcune delle patologie “invisibili” agli occhi di chi guarda e che, nella maggior parte dei casi, richiedono anni per la diagnosi e tanto denaro per sostenere terapie e cure specifiche.Essere affetti da una malattia invisibile significa inoltre dover convivere non soltanto con il dolore, ma anche con l’incomprensione e il senso di colpa.Per questo riteniamo che sia necessario fare finalmente luce su queste patologie, attraverso un lavoro di informazione, divulgazione e sostegno, che ci auguriamo incontri anche la vostra sensibilità.