Il Foggia si iscrive al prossimo Campionato di Serie C: il presidente Canonico presenta la documentazione

Pianificazione della Nuova Stagione



Con l'adempimento burocratico alle spalle, Canonico dovrà ora lavorare intensamente per allestire una squadra competitiva. Uno dei primi compiti sarà la nomina di un nuovo direttore sportivo, una figura chiave per la costruzione della rosa e la gestione delle operazioni di mercato. Attualmente, il ruolo è ricoperto da Emanuele Belviso, il cui contratto scade il 30 giugno. Canonico dovrà decidere se rinnovare il contratto di Belviso o optare per una nuova soluzione.



I Candidati alla Direzione Sportiva



Tra i candidati per il ruolo di direttore sportivo figurano Alessandro Degli Esposti e Giuseppe Di Bari. Degli Esposti ha ricoperto la posizione di direttore sportivo del Cerignola durante la stagione 2018-19 in Serie D, dimostrando competenza e capacità gestionale. Giuseppe Di Bari, invece, è un nome ben noto ai tifosi del Foggia, avendo già ricoperto il ruolo di direttore sportivo nel 2016-17, stagione in cui la squadra ottenne la promozione in Serie B.



Il Favore dei Tifosi



La possibilità di un ritorno di Di Bari entusiasma particolarmente i tifosi, che ricordano con affetto il successo ottenuto sotto la sua gestione. La promozione in Serie B del 2017 è ancora viva nella memoria dei sostenitori, che sperano di rivivere momenti di gloria con il ritorno di Di Bari.



Decisioni Imminenti



Canonico è consapevole dell'importanza di prendere una decisione rapida e ponderata per garantire la costruzione di una squadra competitiva. La scelta del direttore sportivo sarà determinante per il futuro della squadra, che punta a essere protagonista nel prossimo campionato di Serie C.



Il Foggia, quindi, si prepara a una stagione intensa, con la speranza di raggiungere nuovi traguardi e soddisfare le aspettative dei tifosi.

