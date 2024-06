The Best Music Festival: un’estate spettacolare a Barletta e Molfetta

MOLFETTA - A luglio e ad agosto, nel Fossato del castello di Barletta (Bt) e sulla banchina San Domenico di Molfetta (Ba), si terrà il The Best Music Festival evento musicale promosso dall’agenzia Pdl Comunicazione & Eventi di Pasquale De Leo, in collaborazione con Piemme Eventi e Oversound, che proporrà i concerti di Francesco De Gregori, Antonello Venditti, Ermal Meta, Mr. Rain, Tommaso Paradiso e Biagio Antonacci.Si inizia proprio dal cantautore milanese che il 26 e 27 luglio porterà nel fossato del Castello di Barletta due live del tour “Funziona solo se stiamo insieme”. Durante lo show Antonacci proporrà oltre trenta canzoni, dagli inediti dell’ultimo disco ai suoi brani più celebri, da “Convivendo” a “Se fosse per sempre”, da “Ti dedico tutto” a “Mi fai stare bene”, passando per “Se io, se lei”, “Iris (le tue poesie)” e “Pazzo di lei”.Nella stessa location il 7 agosto sarà il turno di Mr. Rain, al secolo Mattia Balardi, cantautore e rapper lombardo divenuto noto al grande pubblico per il brano “Supereroi”, classificatosi terzo al festival di Sanremo del 2023, a cui ha partecipato anche quest’anno con il brano “Due altalene”.Il 20 e 25 agosto, invece, nel Fossato del Castello di Barletta si terranno i concerti di Ermal Meta prima e Antonello Venditti poi. Il primo torna alla dimensione live dopo l’uscita del suo ultimo album “Buona fortuna”, dedicato alla figlia, e la partecipazione al festival di Sanremo 2024 come ospit;, mentre il noto cantautore romano, che quest’anno festeggia i 75 anni, si esibirà in “Notte prima degli esami 1984-2024”, uno show che celebra anche i 40 anni del suo album “Cuore” e della sua canzone più celebre, insieme a molti altri grandi successi della sua lunga storia musicale.Tommaso Paradiso e Francesco De Gregori sono invece gli artisti che allieteranno le calde serate estive molfettesi. Il primo, già frontman dei The Giornalisti e tra i cantautori più amati dal pubblico, si esibirà il 22 agosto sulla banchina San Domenico con il suo “Tommy Summer Tour 2024”, durante il quale suonerà hit come “Non avere paura”, “La stagione del cancro e del leone” e “Piove in discoteca”, oltre che i brani dell’ultimo lavoro discografico “Sensazione stupenda”. Il Principe, invece, torna sul palco a distanza di due anni dall’ultima tournée da solista: il 26 agosto si esibirà anche lui sul molo molfettese insieme alla sua band, proponendo le canzoni con cui ha segnato per sempre la storia della musica italiana.Tra i due concerti, il 24 agosto, sulla banchina San Domenico farà tappa il Deejay Time Celebration Tour, uno show che riproporrà il celebre format radiofonico di Radio Deejay e trasporterà il pubblico negli anni ’90, che hanno visto esplodere il fenomeno della musica elettronica, in un viaggio nel tempo in grado di guardare sia al passato che al futuro grazie alle più grandi hit da dancefloor italiane e internazionali.I biglietti di tutti gli appuntamenti sono in vendita su ticketone.it e sul vivaticket.com.: 080 321 6062