Il Galilei-Costa-Scarambone di Lecce tra gli istituti finalisti dei World's Best School Prizes 2024

Galilei-Costa-Scarambone: un faro per la vita sana



L'Istituto Galilei-Costa-Scarambone è stato nominato nella Top 10 per il Premio Scuola Migliore del Mondo per il contributo a una vita sana. La scuola ha ottenuto questo riconoscimento grazie al suo impegno nel migliorare il benessere mentale degli studenti e nel combattere il bullismo. Attraverso il progetto “Mabasta”, ideato e portato avanti dagli stessi studenti, l'istituto ha coinvolto ben 35.000 studenti in tutta Italia. Questo progetto ha permesso di creare un ambiente scolastico più sicuro e supportivo, promuovendo una cultura del rispetto e della salute mentale.



ITI G. Marconi: innovazione e imprenditorialità al centro



L'Istituto Tecnico Industriale Guglielmo Marconi di Dalmine (BG) è stato nominato nella Top 10 per il Premio Scuola Migliore del Mondo per l’innovazione. L’ITI Marconi si distingue per la sua capacità di combinare competenze tecniche con metodologie di apprendimento innovative, promuovendo l’imprenditorialità e l’uso delle nuove tecnologie. Questo approccio ha permesso agli studenti di sviluppare competenze pratiche e teoriche, preparando le nuove generazioni a essere leader nel campo dell'innovazione tecnologica.



Un riconoscimento prestigioso



I World's Best School Prizes celebrano le migliori pratiche educative a livello globale, riconoscendo le scuole che eccellono in vari ambiti quali innovazione, sostenibilità, equità e inclusione, salute e benessere, e supporto alla comunità. Essere nominati tra i finalisti rappresenta un grande onore e un riconoscimento del lavoro straordinario svolto da questi istituti per migliorare l’educazione e la vita dei loro studenti.



Questi successi sottolineano l'importanza dell'educazione di qualità e l'impatto positivo che può avere sulle comunità locali e globali. I risultati di queste scuole italiane sono un esempio luminoso di come l'impegno, l'innovazione e la dedizione possano trasformare le esperienze educative e creare un futuro migliore per tutti.

LECCE/DALMINE – Gli istituti superiori Galilei-Costa-Scarambone di Lecce e Guglielmo Marconi di Dalmine (BG) sono stati selezionati tra i 10 finalisti per i prestigiosi World's Best School Prizes del 2024, il riconoscimento più prestigioso al mondo nel campo dell’istruzione.