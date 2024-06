Medicina, incontro a Bari: 'Tubercolosi 2024: un'agenda per la prevenzione e il trattamento'

La campagna "Diagnostica e prevenzione"



Questo evento rappresenta un passo significativo nella lotta contro una delle malattie infettive più gravi e persistenti al mondo, dimostrando l'importanza della collaborazione tra medicina, istituzioni e industria per la salute dei cittadini.

BARI - Lunedì 17 giugno 2024, dalle ore 14:30 alle 17:30, presso Villa Romanazzi Carducci in via Giuseppe Capruzzi 326, si terrà l'incontro "Tubercolosi 2024: Un'Agenda per la Prevenzione e il Trattamento". Questo evento fa parte della campagna "Diagnostica e Prevenzione: medicina, istituzioni, impresa, insieme per la salute dei cittadini", una partnership tra AMCLI ETS, Cittadinanzattiva, Federchimica Assobiotec e Diasorin. L'obiettivo della campagna è informare e sensibilizzare i cittadini su problematiche infettivologiche, che possono avere gravi effetti sulla salute.L'incontro a Bari permetterà di inquadrare la dimensione del problema della tubercolosi in Puglia e a livello nazionale. Sarà un'opportunità per discutere e immaginare possibili azioni da intraprendere per la prevenzione e il trattamento di questa malattia. Esperti del settore, rappresentanti delle istituzioni e delle imprese collaboreranno per delineare strategie efficaci.