Il Lecce acquista Tete Morente: il centrocampista spagnolo firmato fino al 2027

- Il Lecce ha annunciato l'acquisto del centrocampista spagnolo Tete Morente, 27 anni, recentemente svincolato dall'Elche, una squadra di Serie B spagnola. Il contratto di Morente con l'Elche scadrà il 30 giugno 2024 e non verrà rinnovato. Il giocatore ha firmato con il club salentino un accordo che lo legherà al Lecce fino al 30 giugno 2027.Nella stagione corrente, Tete Morente ha disputato 39 partite con l'Elche, segnando 8 gol. La sua carriera è ricca di esperienze in vari club, avendo militato nell'Atletico Madrid, Gimnastic, Lugo, Malaga, Atletico Baleares di Palma de Maiorca, oltre che nelle squadre giovanili dell'Atletico Madrid Under 19 e Under 18.Morente è noto per la sua grande velocità e determinazione, qualità che dimostra in tutte le zone del campo. In particolare, si distingue per la sua forza nelle conclusioni di destro. Queste caratteristiche rendono Tete Morente un acquisto promettente per il Lecce, che potrà contare sul suo contributo decisivo nel prossimo campionato di Serie A.L'arrivo di Morente rappresenta un rinforzo significativo per la squadra pugliese, che punta a migliorare le proprie prestazioni nella massima serie italiana. I tifosi del Lecce possono aspettarsi grandi cose dal nuovo centrocampista, che ha tutte le carte in regola per diventare un elemento chiave della squadra.