Il portiere Wladimiro Falcone prolunga il suo contratto con il Lecce fino al 2028

- Il portiere Wladimiro Falcone ha siglato un nuovo accordo contrattuale con il Lecce, estendendo il suo vincolo con il club fino al 30 giugno 2028. Questo rinnovo arriva mentre il precedente contratto, stipulato nel 2024, giungeva alla sua scadenza. Il calciatore, giunto a Lecce due stagioni fa in prestito dalla Sampdoria, è stato poi definitivamente acquistato dalla società blucerchiata a luglio 2023.Durante la recente stagione di Serie A, conclusasi il 26 maggio, Falcone si è distinto giocando 38 partite con i salentini, contribuendo significativamente al raggiungimento dell'obiettivo di salvezza per i giallorossi pugliesi. La sua esperienza e le sue capacità sotto i pali lo hanno reso un punto di riferimento importante per la squadra.La carriera di Falcone ha visto esperienze in diverse squadre italiane, tra cui la Sampdoria, il Cosenza, la Lucchese, il Gavorrano, il Bassano, il Livorno, il Savona, il Como, oltre alle esperienze con la Sampdoria Under 19 e nel settore giovanile del club blucerchiato, e infine nella Vigor Perconti.Grazie alla sua notevole abilità tra i pali e nella gestione delle uscite, Falcone si prospetta come uno dei protagonisti chiave anche per la prossima stagione nella massima serie con il Lecce. I tifosi possono quindi aspettarsi prestazioni di alto livello da parte del portiere anche nei prossimi campionati.