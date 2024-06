L'Italia Femminile pareggia 1-1 contro la Norvegia nelle qualificazioni agli Europei

Primo tempo



Il primo tempo è stato caratterizzato da azioni incisive da entrambe le parti. Già al 2', Valentina Giacinti ha sfiorato il gol per l'Italia. Tuttavia, è stato al 6' che l'Italia ha preso il comando, con Manuela Giugliano che ha segnato un bellissimo gol su cross di Lucia Di Guglielmo. Nonostante gli sforzi della Norvegia, con Elisabeth Terland che ha colpito la traversa al 36', l'Italia ha mantenuto il vantaggio fino all'intervallo.



Secondo tempo



Nel secondo tempo, entrambe le squadre hanno continuato a lottare per il gol. Elena Linari e Sofia Cantore hanno sfiorato la rete per l'Italia, mentre Karina Saevik ha avuto un'occasione pericolosa per la Norvegia. Tuttavia, è stata Frida Maanum a pareggiare per la Norvegia al 37', portando il punteggio sul 1-1. Nonostante gli sforzi dell'Italia per trovare il gol della vittoria, con Martina Lenzini che ha mancato di poco il bersaglio al 41', il punteggio è rimasto invariato fino al fischio finale.



Classifica e prossime partite



Con questo pareggio, l'Italia si posiziona al secondo posto in classifica con 5 punti, alla pari con la Norvegia. L'Olanda guida il gruppo con 7 punti, mentre la Finlandia è quarta con 4 punti. Le prossime due partite saranno cruciali per le azzurre, che dovranno cercare di vincere per qualificarsi agli Europei. Giocheranno il 12 luglio in trasferta contro l'Olanda e il 16 luglio in casa contro la Finlandia, in due sfide decisive che potrebbero determinare il loro destino nel torneo continentale.

