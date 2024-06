“John Kennedy Jr &Carolyn Bessette. Due icone immortali”, il nuovo libro di Ursula Beretta e Maria Vittoria Melchioni

Un libro, unico in Italia, nato dall’urgenza di raccontare la storia vera della coppia-simbolo degli anni 90, la cui vita è stata al centro di una narrazione ricca di verità e di pettegolezzi, di luci e di ombre, ma soprattutto di un’attenzione morbosa sfociata presto in ossessione “John Kennedy Jr &Carolyn Bessette. Due icone immortali” di Ursula Beretta e Maria Vittoria Melchioni rivendica la necessità di fare chiarezza sull’esistenza di due personaggi su cui si sono concentrate le aspettative di un’epoca indagandone gli aspetti meno noti, ricostruendone le velleità, regalando una nuova vita a due personalità forti, due destini tragici, due figure innamorate e controverse che sono rimaste nella storia nonostante la loro prematura scomparsa.

John Fitzgerald Kennedy jr e sua moglie Carolyn Bessette sono stati e rimarranno la coppia royal d’America a cominciare da lui, figlio amatissimo di un presidente leggendario e della donna più fotografata del XXmo secolo, tra i giovani più ammirati e invidiati di sempre. Sempre sotto i riflettori, definito a più riprese l’uomo più sexy al mondo, ha avuto un’eredità ingombrante da gestire e decine di donne bellissime, prima di capitolare davanti a lei. Che, biondissima ed elegantissima Wasp, da potente pr di Calvin Klein è stata travolta da una popolarità non richiesta che l’ha resa, suo malgrado, un’icona di stile. Belli e giovani, ricchi e carismatici, John e Carolyn hanno segnato l’ultima decade del secolo scorso con il loro lifestyle e con quel modo di essere semplicemente loro stessi, magnifici e imperfetti.

“John Kennedy Jr e Carolyn Bessette. Due icone immortali” è una biografia a due voci che ricostruisce, anche attraverso interviste e contributi inediti, le esistenze parallele di John e Carolyn fino a congiungerle nel giorno del loro celeberrimo e segretissimo matrimonio, passando per l’epopea di “George”, la rivista politica fondata da Kennedy, i party, le fughe dai paparazzi, le litigate epiche in Central Park e le cene tra amici in una New York all’apice del suo glamour. Un libro in cui non mancano le digressioni: dai club più cool di New York frequentati da Carolyn alle chiacchierate vicende di cuore di John per dare poi spazio alle voci di chi li ha conosciuti e li ha amati. E ancora le lusinghe della moda, l’ombra lunga della famiglia Kennedy, quel bagaglio voluminoso di aspettative e sogni mal celato da lustrini e flash dei fotografi che ancora oggi non smette di affascinare.

Nel 25mo anniversario del triste epilogo avvenuto a causa di un incidente aereo al largo di Martha’s Vineyard, Ursula Beretta e Maria Vittoria Melchioni provano che la vita di John e Carolyn non è stata solo una tragedia, ma un bagliore di luce che ha fatto intravedere al mondo quello che sarebbe potuto succedere se solo quel Piper Saratoga fosse atterrato. Quella stessa luce, ricca di declinazioni, che ancora oggi ispira designer, influencer, celebrities e tutti quelli che hanno sognato e sognano un ritorno a Camelot.