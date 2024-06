La solidarietà del M5S al sindaco di Ginosa Vito Parisi

GINOSA (TA) - "A nome mio e del gruppo consiliare del M5S voglio esprimere la solidarietà al sindaco Vito Parisi, dopo il cartellone offensivo apparso ieri in una strada cittadina, che tira in ballo sua madre. Il secondo caso dopo le uova tirare contro l’auto di Vito solo pochi mesi fa. Non possiamo sottovalutare questi episodi, è nostro dovere mantenere alta l’attenzione" si legge in una nota stampa a cura del capogruppo del M5S, Marco Galante, per solidarietà sindaco di Ginosa Vito Parisi. - "A nome mio e del gruppo consiliare del M5S voglio esprimere la solidarietà al sindaco Vito Parisi, dopo il cartellone offensivo apparso ieri in una strada cittadina, che tira in ballo sua madre. Il secondo caso dopo le uova tirare contro l’auto di Vito solo pochi mesi fa. Non possiamo sottovalutare questi episodi, è nostro dovere mantenere alta l’attenzione" si legge in una nota stampa a cura del capogruppo del M5S, Marco Galante, per solidarietà sindaco di Ginosa Vito Parisi.





"La politica deve essere dialogo: ben vengano le critiche costruttive e il confronto con i cittadini, a cui Vito non si è mai sottratto, ma non sono accettabili le offese e gesti simili. Siamo sicuri che non si farà intimidire e continuerà nel suo lavoro con ancora più impegno. Non è solo: la comunità è con lui" si legge ancora nella nota di Marco Galante.