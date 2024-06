Lecce, Mazzotta (FdI): 'Successo frutto di lavoro compatto'

- "Fratelli d'Italia a Lecce registra ancora una volta un successo frutto di un lavoro compatto e resiliente dei candidati e dei vertici di partito. Adriana Poli Bortone è la sintesi politica di esperienza e capacità amministrativa e saprà essere il faro, la guida per la futura classe dirigente di questa città. Una classe dirigente che potrà uscire solo dalla coltura di quel prezioso materiale umano che le liste, in primis Fratelli d'Italia, lista più suffragata in città, hanno dimostrato di possedere" si legge in una nota di Antonio Mazzotta, segretario di Fratelli d'Italia della città di Lecce.