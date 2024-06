Innovare il turismo, a Taranto il primo Think Tank Smart Experience Destination

TARANTO - Si terrà a Taranto venerdì 28 giugno il primo Think Tank dal titolo Taranto Smart Experience Destination – Nuovi scenari dell’innovazione turistica: intelligenza artificiale e DMO 4.0, destinato agli esperti del settore turistico e tecnologico per incrementare e innovare il mondo del turismo, sfruttando e padroneggiando al meglio le nuove opportunità che la tecnologia ci offre. - Si terrà a Taranto venerdì 28 giugno il primo Think Tank dal titolo Taranto Smart Experience Destination – Nuovi scenari dell’innovazione turistica: intelligenza artificiale e DMO 4.0, destinato agli esperti del settore turistico e tecnologico per incrementare e innovare il mondo del turismo, sfruttando e padroneggiando al meglio le nuove opportunità che la tecnologia ci offre.





L’iniziativa, organizzata e promossa dalla start-up Asymmetrica ed E-Utopia, sarà ospitata dal Salina Hotel presso la Sala Roof Garden, in via Mediterraneo 1. Il primo appuntamento Think Tank sul turismo e innovazione è patrocinato dalla Regione Puglia, Assessorato regionale al Turismo, Confcommercio e Confindustria Taranto.





I numeri





Taranto è una città ricca di storia, con un vasto patrimonio artistico-culturale che affonda le sue radici nella Magna Grecia. Nonostante il primato crocieristico e nonostante, fra il 2022 e il 2023, la città abbia contato 308.000 arrivi e 1.290.000 presenze, non è ancora riuscita a entrare nella top 15 delle mete pugliesi più gettonate.

Come rilanciare, allora, la città a livello turistico, valorizzando il suo patrimonio materiale e immateriale, e sfruttando a proprio vantaggio il diffondersi dell’intelligenza artificiale?





Parole d’ordine: innovazione e turismo





Innovazione e turismo: queste le due parole chiave, che devono necessariamente convertirsi in un sostanziale miglioramento dei servizi, attraverso lo sviluppo e l’ampliamento delle competenze degli operatori turistici nell’ambito della digitalizzazione e la promozione di nuove professionalità legate al territorio.





Come





Attraverso il turismo SMART e i DMO 4.0 (Destination Marketing Organization).

Quando si parla di turismo "smart" si fa riferimento all’utilizzo di tecnologie innovative come: applicazioni per smartphone, intelligenza artificiale, realtà aumentata, big data e IoT (Internet of Things), volte a semplificare e migliorare l’esperienza turistica, offrendo servizi personalizzati, informazioni in tempo reale, ottimizzando le risorse e riducendo l’impatto ambientale.

In quest’ottica sono di fondamentale importanza i DMO 4.0 e cioè le organizzazioni che si occupano di promuovere una meta turistica, attirare visitatori, gestire la reputazione della comunità e creare e implementare nuove strategie di marketing. Grazie all’ intelligenza artificiale si aprono però nuovi scenari e i DMO possono così monitorare in tempo reale le tendenze di mercato, analizzare il comportamento dei turisti, personalizzare le offerte in base alle loro esigenze e massimizzare il ritorno sugli investimenti.





Perché partecipare





La partecipazione all'evento è gratuita, con posti limitati. Si prega di confermare la partecipazione compilando il modulo di iscrizione al seguente link: https://www.eventbrite.com/e/smart-experience-destination-nuovi-scenari-dellinnovazione-turistica-tickets-928358945597?utm-campaign=social&utm-content=attendeeshare&utm-medium=discovery&utm-term=listing&utm-source=cp&aff=ebdsshcopyurl





Programma





- Ore 17.00

Registrazione partecipanti e welcome drink

Saluti Istituzionali e inizio lavori:

Gianfranco Lopane Assessore al Turismo Regione Puglia

Silvia Visciano Dirigente di Sezione Regione Puglia

Cosimo Borraccino Consigliere presidente Regione Puglia

Edmondo Ruggiero Assessore Urbanistica, Mobilità e Innovazione Comune di Taranto

Salvatore Toma presidente Confindustria Taranto

Marcello De Paola Presidente provinciale Federalberghi Confcommercio Taranto





- Ore 17.30 - 19.30

Inizio intervento relatori con focus su "Taranto Smart Experience Destination - Nuovi scenari dell’innovazione turistica: intelligenza artificiale e DMO 4.0."





Interverranno:

- Maria Rita Costanza, Co Founder e Ceo di Everywhere SB

- Giuseppe Pirlo, membro Struttura di Missione PNRR – European Digital Innovation Hub for Digital Transformation dell’Università degli studi di Bari Aldo Moro

- Federico Massimo Ceschin, Presidente Simtur e Ambasciatore del Patto Europeo per il Clima (DG-Clima) Board Taranto Smart Experience Destination





Presentazione BOARD Smart Experience Destination

- Marco Capani, Ceo di Asymmetrica start-up

- Francesco Marangi, Consulente per Reti PMI e Startup

- Tiziana Magrì, Destination Manager/Esperta nei Sistemi di Rete Territoriali/Direzione TT

- Francesco Vergallo, Formatore e Consulente in Marketing Strategico





Modera Gianmarco Sansolino giornalista di Antenna Sud