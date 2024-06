Lecce: musica a sostegno della scuola di Still I Rise in Congo

LECCE - Il prossimo 14 giugno, dalle 19.30 in poi, presso il Parco dei Colori di Lecce il Gruppo Territoriale Puglia di Still I Rise parteciperà alla live performance musicale ideata da Sud Sonico APS per sostenere, attraverso una raccolta fondi, le attività che Still I Rise svolge nella sua Still I Rise Academy - Kolwezi (Pamoja), la Scuola di Emergenza e Riabilitazione avviata dall’organizzazione non profit nella Repubblica Democratica del Congo.L’evento, ad ingresso gratuito, è il terzo della rassegna musicale “Musica etica”, che dal giugno 2023 raduna musicisti e attivisti pugliesi con l’obiettivo di sostenere associazioni che operano in realtà colpite da crisi umanitarie e ambientali. L’iniziativa fa inoltre parte di “Queeresima”, il percorso di appuntamenti realizzato da Officine MAI+ in vista di Orda Pride, il pride intersezionale queer salentino.Nel corso della serata sarà possibile incontrare le volontarie di Still I Rise presso il desk tenuto insieme a Officine M.A.I.+ e ricevere informazioni sulla missione educativa che Still I Rise sta portando avanti nella Scuola di Emergenza e Riabilitazione a Kolwezi. Tutti i proventi raccolti nel corso della serata saranno devoluti in sostegno di questa causa.Fondata nel 2018, Still I Rise è un’organizzazione non profit indipendente che offre istruzione di eccellenza ai bambini profughi e vulnerabili. Attiva in Nord Ovest della Siria, Kenya, Repubblica Democratica del Congo, Yemen, Colombia e India, l’organizzazione è presente anche nella Svizzera Italiana, in Germania e negli Stati Uniti d’America.