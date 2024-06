Francavilla Fontana, domenica 9 giugno il pianista Paolo Ehrenheim ospite della Stagione A.Gi.Mus

FRANCAVILLA FONTANA (BR) - Nuovo appuntamento, domenica 9 giugno, alle 19.00, presso l’Auditorium della Scuola Musicale Comunale di Francavilla Fontana, con la Stagione Artistica organizzata dall’Associazione A.Gi.Mus. di Francavilla Fontana e dall’Associazione Auditorium di Castellana Grotte, sotto la direzione artistica dei maestri Pierluigi Camicia e Antonio Curto, e dal Comune di Francavilla Fontana. - Nuovo appuntamento, domenica 9 giugno, alle 19.00, presso l’Auditorium della Scuola Musicale Comunale di Francavilla Fontana, con la Stagione Artistica organizzata dall’Associazione A.Gi.Mus. di Francavilla Fontana e dall’Associazione Auditorium di Castellana Grotte, sotto la direzione artistica dei maestri Pierluigi Camicia e Antonio Curto, e dal Comune di Francavilla Fontana.





Sul palco il pianista Paolo Ehrenheim, con il concerto "Da Beethoven ai Romantici tra classicismo e sentimento", basato, come il titolo stesso lascia intendere, su musiche di grandi compositori della musica classica come Beethoven, Schumann e Chopin.





Paolo Ehrenheim è un giovane pianista di 22 anni, vincitore di numerosi premi in concorsi nazionali e internazionali. Inizia e approfondisce lo studio del pianoforte guidato dal M° Lisa Vergani e frequenta attualmente il biennio di pianoforte al Conservatorio di Milano nella classe del M° Luca Schieppati, dopo aver Ottenuto il diploma accademico di primo livello con 110/110, lode e menzione d’onore. Inoltre è allievo del M° Elisso Virsaladze all’accademia di Fiesole e frequenta il corso di perfezionamento del M° Maurizio Baglini all’Accademia Strata di Pisa.





Si è esibito come solista in numerose altre occasioni, suonando anche con l’orchestra Filarmonica Veneta, Ferruccio Busoni di Empoli, Du. Ca. di Busto Arsizio e Alchimia di Varese. Svolge anche una intensa attività cameristica, che lo ha portato a esibirsi al Teatro Comunale di Monfalcone, nella sala Goldonetta del Teatro Goldoni di Livorno per il Livorno Music Festival, alla Sala degli Affreschi della Società Umanitaria di Milano, all’Auditorium Tirinnanzi di Legnano.





Il concerto verrà condotto dalla giornalista Giovanna Ciracì, sarà trasmesso in videostreaming in strutture come Rsa e Centri Spar, assumendo un grande valore dal punto di vista sociale.





La rassegna è patrocinata da Comune di Francavilla Fontana, Miur, Mibact, Scuola Musicale Comunale Città di Francavilla Fontana.