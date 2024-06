L'Inter saluta Cristian Chivu, dal 2021 alla guida dell'Under 19

L’obiettivo più importante di ogni Settore Giovanile è quello di aiutare i ragazzi a diventare calciatori ma soprattutto uomini: Cristian Chivu, ha incarnato perfettamente questo spirito mostrando grandi valori sul campo e trasmettendoli poi nella sua lunga esperienza sulla panchina nerazzurra.

Basta ascoltare le parole che i suoi ragazzi gli hanno dedicato nel corso di questi anni. Tanti di loro sono stati con Chivu fin dall’Under 14, categoria da cui è partita la sua avventura in panchina nell’estate del 2018: un nuovo viaggio sempre a tinte nerazzurre dopo aver vinto tutto da calciatore con la nostra maglia. Poi le esperienze alla guida di Under 17 e Under 18 fino alla chiamata della Primavera nell’estate del 2021, un banco di prova importante e stimolante per un uomo ambizioso come lui.

Nella stagione 2021/22 la conquista di uno splendido Scudetto Under 19, il decimo della storia dell’Inter, arrivato al termine di una seconda parte di stagione esaltante e praticamente perfetta. Un trionfo arrivato rimontando sia in semifinale contro il Cagliari che in finale contro la Roma, una sorta di manifesto della squadra che Chivu ha sempre voluto: un gruppo affamato, con carattere e mentalità, capace di reagire alle difficolta fino ad arrivare alla vittoria.

Cristian Chivu lascia l’Inter dopo aver sollevato trofei con i nostri colori in campo e in panchina. Per salutarlo, l'Inter ha organizzato una serata ricca di emozioni, aneddoti e calcio, un aperitivo che ha riunito all'Inter HQ squadra, staff e società.





