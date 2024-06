Matteo Ghione, esce il nuovo progetto 'Zafferano': 'Racconto l'amore e le mie esperienze di vita'

Matteo Ghione, il poliedrico artista italo-brasiliano, pubblica il nuovo singolo 'Zafferano', prodotto da Groove It Records e realizzato con il contributo di NuovoImaie. Il brano fa parte del nuovo progetto discografico, in uscita oggi, venerdì 28 giugno.

'Zafferano' riflette sulle criticità della società contemporanea, sempre più caotica e frenetica. Le azioni delle persone sono guidate principalmente da interessi personali e sempre meno dall’altruismo o dalla generosità. Le relazioni umane risultano essere superficiali e caratterizzate dalla mediazione tecnologica. Apparire ed essere popolari sui social media quasi diventa l’obiettivo ultimo dell’essere umano.

Zafferano' è un brano che porta a far riflettere. Raccontaci com'è nato.

“Zafferano” è un brano nato molto spontaneamente: sul divano, dopo una serata tra amici in cui si discuteva della società moderna. È quasi uno sfogo che però non vuole ricadere nel lamento. Potrei definirlo più una critica ironica del nostro rapporto con i social.

Quando hai iniziato a comporre e scrivere i primi testi?

Ho iniziato durante il covid. Di tempo per scrivere ne avevo da vendere!

Le tue origini brasiliane hanno influenzato il tuo percorso artistico?

Certamente, il Brasile e soprattutto Rio scorrono nelle mie vene. Amo la musica brasiliana e il suo approccio ritmico ad ogni stile.

Cos'è per te fare musica?

Fare musica per me è soprattutto un grande piacere. Un modo per trasformare e comunicare ogni mia energia o sentimento.

Com'è stato condividere il palco con Zucchero?

Esperienza unica ed estremamente edificante. Lavorare accanto ad un’eccellenza italiana riconosciuta a livello internazionale come lui ha aumentato la mia consapevolezza. Vederlo lavorare instancabilmente, con un’attenzione quasi maniacale ad ogni dettaglio, mi ha fatto capire l’importanza della “dedizione totale”.

Con quale artista ti piacerebbe collaborare?

Mario Venuti, Gaia (brasiliana come me), The Kolors.

Oggi esce il tuo nuovo album. Cosa racchiude questo progetto?

Ho deciso di scrivere con una cifra stilistica nuova, più intima e istintiva. Sonorità indie e afro-beat si uniscono per dare vita a questo Ep. Si parla d’amore, ma anche di vita.