Tommaso Paradiso pubblica il suo primo album live e annuncia il 'Tommy Summer Tour 2024'

Il Tour Estivo: "Tommy Summer Tour 2024"



A partire da domenica 30 giugno, Tommaso Paradiso sarà in tour per il "Tommy Summer Tour 2024", un evento che toccherà dieci città italiane. Questo tour estivo, prodotto e organizzato da Vivo Concerti, segue il successo del tour nei palazzetti e promette di offrire ai fan un'esperienza musicale indimenticabile.



Una Band di Talenti sul Palco



La dimensione live è quella che Tommaso Paradiso preferisce, e il suo spettacolo valorizza la potenza di ogni singolo strumento, grazie alla presenza di undici elementi sul palco. La band, composta da musicisti di talento che accompagnano Tommaso da diversi anni, include Matteo Cantaluppi (tastiere e computer programming), Nicola Pomponi (chitarra, armonica), Gianmarco Dottori (chitarra acustica), Silvia Ottanà (basso), Daniel Fasano (batteria), Marco Scipione (sassofono), Angelo Trabace (pianoforte), Frances Alina Ascione (cori), Roberta Montanari (cori) e Marco Rissa (chitarra).



Un Repertorio di Successi



Tommaso Paradiso è uno degli autori che meglio raccontano i sentimenti con un tratto poetico e realistico. Durante i suoi concerti, i brani più amati dal pubblico come "Blu Ghiaccio Travolgente", "Viaggio Intorno al Sole", "Completamente", "Riccione", "Non Avere Paura" e molti altri, vengono cantati all'unisono, creando un'atmosfera unica e coinvolgente.

I biglietti per il "Tommy Summer Tour 2024" sono disponibili su vivoconcerti.com . Si consiglia di acquistare i biglietti solo attraverso i canali ufficiali per evitare frodi o acquisti non garantiti.Per ulteriori informazioni e aggiornamenti, seguite Tommaso Paradiso sui suoi profili social: Instagram, Spotify, YouTube, e Facebook.Non perdete l'occasione di vivere un'esperienza musicale unica con uno degli artisti più amati del panorama italiano contemporaneo.