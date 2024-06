Incendi alla Recuperi Pugliesi di Modugno, sequestrata l'area dei roghi

Dichiarazione del Sindaco

Il sindaco di Modugno, Nicola Bonasia, ha confermato l'azione con una dichiarazione ufficiale: "I Carabinieri del nucleo operativo ecologico hanno comunicato che l’Autorità Giudiziaria ha dato esecuzione a due decreti di sequestro emessi nei confronti della Recuperi Pugliesi al fine di tutelare l’ente e i cittadini. L’ufficio Ambiente ha interpellato ogni ente e autorità coinvolto nel procedimento, al fine di ben comprendere gli effetti di tale provvedimento in termini di conferimento dei rifiuti."

BARI – La Procura di Bari ha emesso due decreti di sequestro per lo stabilimento Recuperi Pugliesi di Modugno, un'azienda che garantisce il servizio di gestione dei rifiuti nel comune. Il provvedimento è stato adottato in seguito a un grave incendio verificatosi il 6 giugno scorso, durato 12 ore e che ha suscitato forte preoccupazione tra i cittadini.Il sequestro dello stabilimento, che sarà valido fino all'adeguamento dell'impianto di prevenzione incendi, è stato eseguito dai Carabinieri del nucleo operativo ecologico. Questo intervento è stato necessario per tutelare sia l'ente che i cittadini, garantendo che vengano adottate misure di sicurezza adeguate per prevenire futuri incidenti.