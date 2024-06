Medimex 2024: sabato 22 giugno è la giornata dei The Smile

credits: Frank Lebon

TARANTO - Quarta giornata per Medimex 2024, International Festival & Music Conference promosso da Puglia Sounds, il programma della Regione Puglia per lo sviluppo del sistema musicale regionale attuato con il Teatro Pubblico Pugliese - Consorzio Regionale per le Arti e la Cultura. Venerdì 21 giugno dalle ore 10 proseguono le attività di Puglia Sounds Musicarium, la scuola dei mestieri della musica in programma sino al 23 giugno tra Conservatorio Statale di Musica “Giovanni Paisiello, Teatro Fusco e Università, e Medimex Music Factory, realizzata in collaborazione con Sony Music Publishing Italy, in programma sino al 22 giungo al Conservatorio Statale di Musica “Giovanni Paisiello”.Proseguono le attività professionali all’Università di Taranto: alle ore 10:30 The space of jazz to come, luoghi e pratiche nuove per il jazz di domani in collaborazione con I-Jazz modera Enrico Bettinello (I-Jazz) con Valentina Fin (Bacàn, AIKU Università Ca’ Foscari di Venezia), Alessandro “Gambo” Gambarotto (Jazz Is Dead, TUM), Fabrizio Versienti (Corriere del Mezzogiorno), alle ore 12.00 Scrivere musica (e cantarla) per le immagini modera Tommaso Colliva con Rodrigo D’Erasmo, Joan Thiele, Ginevra Nervi, Diodato, alle ore 15.30 Come cambiano gli eventi con l’Intelligenza Artificiale? I servizi dell’European Digital Innovation Hub CETMA-DIHSME in collaborazione con Distretto Puglia Creativa con Stefano Brilli (Università di Urbino "Carlo Bo"), Alessandro Persano (Weave), Antonio Colangelo (MaterElettrica), Francesca Felline (Cetma) e Mario Spada (ricercatore) modera Cinzia Lagioia (Distretto Produttivo Puglia Creativa) e a seguire One to One e alle 16.00 Il futuro è nel passato? Artist Centric Model e l’importanza del catalogo nel Music business contemporaneo modera Stefano Senardi con Dino Stewart (Managing Director di BMG Italy), Francesca Trainini (Impala), Leonardo Bondi (Woodworm) con la partecipazione di Ditonellapiaga.Alle ore 18 all’Università (ingresso libero) i Santi Francesi dialogono con Dario Falcini e alle ore 19 al Teatro Fusco (ingresso libero con prenotazione) la sfida delle sfide tra The Beatles & The Rolling Stones con Gino Castaldo.Alle ore 18.30 al Caffè Letterario Cibo per la mente (ingresso libero) ultimo appuntamento per Medimex Book Stories, a cura di Corrado Minervini in collaborazione con la Casa del Libro Mandese con Hamilton Santià che presenta Sotto Traccia - Una storia indie contemporanea (Effequ). Con l'avvento di internet prima e dei social poi, attraversando il G8 di Genova e l'11 Settembre, si produce una colonna sonora in cui l'underground diventa genere, stile e cultura. In una parola: indie. Il pensiero sotto traccia cerca una strada per diventare discorso comune, creare un nuovo immaginario collettivo senza perdere la sua missione originaria di essere controcultura.Dalle ore 20.00 Rotonda del Lungomare (ingresso con biglietto per info medimex.it) partono i concerti del Medimex con The Smile, band composta da Tom Skinner, Jonny Greenwood e Thom Yorke, per la prima data italiana del tour Live in Europe 2024 nel quale presentano dal vivo il disco Wall Of Eyes, uscito a gennaio 2024 per XL Recordings. Registrato tra Oxford e gli Abbey Road Studios, è il seguito del debutto del 2022 A Light For Attracting Attention, che ha ricevuto il plauso da parte di riviste come The Guardian, Pitchfork, The Observer, The Needle Drop, Rolling Stone, New York Magazine, Uncut e MOJO, e altre ancora. L’album è prodotto e mixato dal già collaboratore Sam Petts-Davies e gli arrangiamenti per archi sono della London Contemporary Orchestra. L’ album contiene 7 tracce: Teleharmonic, Read The Room, Under Our Pillows, Friend Of A Friend, I Quit, Bending Hectic, You Know Me! In apertura Melga, la cantautrice di Massafra Gaia Costantini, e Robert Stillman, sassofonista e polistrumentista americano che ha accompagnato Thom Yorke nella realizzazione della colonna sonore del film La confidenza di Daniele Lucchetti.L’intera programmazione del Medimex, si può ascoltare su Radio Medimex, il broadcast ufficiale che seguirà tutti gli eventi realizzando dirette, interviste e special ideato e condotto dai giornalisti Michele Casella, Carlo Chicco e Corrado Minervini, n onda sul sito medimex.it, sui canali social, sulle principali piattaforme digitali e sulle web radio del circuito Luoghi Comuni, iniziativa delle Politiche Giovanili della Regione Puglia e ARTI. Per informazioni e modalità di ingresso medimex.it.Medimex è un progetto Puglia Sounds, il programma della Regione Puglia per lo sviluppo del sistema musicale regionale attuato con il Teatro Pubblico Pugliese - Consorzio Regionale per le Arti e la Cultura, cofinanziato dall’Unione Europea, Repubblica Italiana, Regione Puglia, Assessorato al Turismo con Pugliapromozione. POC Puglia 2014-2020 Asse VI, Azione 6.8 in collaborazione con Assessorato alle Politiche Giovanili Regione Puglia/ARTI realizzato con il sostegno di SIAE – Società Italiana degli Autori ed Editori, con il contributo di Birra Raffo, birra ufficiale del Medimex media partner Radio Rai. Evento realizzato in collaborazione con Ministero del Turismo – Fondo Unico Nazionale Turismo.