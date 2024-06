Milano Pride 2024 e Pride Sport Milano scendono in campo per il ''Pride Sport Month''

MILANO - - In occasione di Milano Pride 2024, PRIDE SPORT MONTH è il programma di eventi ufficiali del Milano Pride organizzato insieme a Pride Sport Milano, l’associazione che unisce tredici associazioni e oltre 700 atlet* che scelgono di promuovere l’inclusione la gentilezza e il rispetto attraverso il beach volley, il bowling, il calcio, il ciclismo, la corsa, l’escursionismo, la pallacanestro, nuoto e subacquea, la pallavolo, il quidditch, lo sci e il tennis. “MILANO PRIDE MONTH vuole sensibilizzare sull’importanza di rendere il mondo dello sport aperto a tutti senza discriminazione di genere e orientamento sessuale.” Commenta Massimo Rebellato, Presidente di Pride Sport Milano.

Il primo appuntamento è sabato 8 giugno al Teatro Elfo Puccini alle 20.30 per una serata in cui le diverse associazioni si raccontano e condividono progetti di gemellaggio, incontro e confronto con squadre, associazioni sportive nazionali, federazioni, squadre, atleti e personaggi dello sport.

● Sabato 22 e domenica 23 giugno, Pride Sport Milano trasforma la piazza dell’Arco della Pace in un’arena polisportiva con tornei, eventi, musica, dj-set e cultura aperti al pubblico con un kick-off dell’ultima settimana prima della parata del Milano Pride. Protagoniste le squadre sportive LGBTQ+ ma anche le loro alleate sul territorio nazionale, le federazioni e personalità dello sport. Per partecipare: info@pridesportmilano.it In questi mesi, le squadre e le associazioni hanno infatti giocato, si sono allenate e confrontate sui temi dell’inclusività con i loro omologhi nel settore professionale e non solo. PRIDE SPORT MONTH nasce appunto da questi incontri.

Il programma dettagliato sarà pubblicato su

https://www.pridesportmilano.it/ e sul calendario ufficiale del Milano Pride https://www.milanopride.it/eventi/