Nuoto, il Cus Bari vince le gare regionali con Propaganda ed Esordienti B

Cus Bari - Esordienti B

BARI - Sabato 15 e domenica 16 giugno, nella piscina della Sport Project di Bari e in quella Icos Sporting Club di Manduria (TA), si sono svolte le finali regionali dei settori Propaganda ed Esordienti B, in cui il Cus Bari ha brillato vincendo diverse medaglie.





Nelle gare di domenica mattina, svoltesi nel capoluogo pugliese, i pre-agonisti allenati dai tecnici Nicolò Capurso, Chiara Colonna e Christian De Giglio hanno ottenuto ben 4 medaglie, un oro e tre bronzi. A partecipare sono stati Giulia Schino, Giulio Carbonara, Roberto Francesco Diella e Iacobbe Marco per i 50 metri rana, Jacopo Sassanelli, Francesco Giannone e Nicola Porcelli per i 25 rana, Giorgia Rinaldi, Maria Elena Resta, Benedetto Ciani e Christian Zambetta per i 25 farfalla, Aurora Bosco, Graziano Rinaldi e Vittoria Di Cosimo per i 25 dorso, Giulia Palmisano per i 50 stile libero.





Nel pomeriggio, invece, sono scesi in acqua gli atleti più grandi del settore Propaganda allenati da Paolo Cavalluzzi e Valentina Rosati, che sono riusciti a portare a casa ben 8 medaglie grazie agli ottimi risultati ottenuti da Serena Perrelli, Arianna Cappiello, Giulia Fumai, Zuleika Angiola, Federica Margarito, Giorgia Suglia, Maria Vittoria Tedesco, Noemi Vesia, Gabriele Tripaldella, Christian Grimaldi, Riccardo Conese e Davide Montella.





Cus Bari - Propaganda

Nei campionati regionali di nuoto riservati agli Esordienti B, disputatisi sabato e domenica a Manduria, la squadra del Cus Bari allenata da Nicolò Capurso e Chiara Colonna si è posizionata quarta in classifica generale, superando altre 16 società e distinguendosi come prima della provincia barese.





Il team, composto da Rebecca Di Comite, Greta Nevrino, Zoe Palmisano, Nicole Pansini, Gaia Pugliese, Simona Resta, Sofia Shkurti per le ragazze e Andrea Abbondanza, Alessandro Lomoro, Fabio Romagno e Fernando Somma per i ragazzi, ha portato a casa ben 4 medaglie d’oro, 3 argenti e 3 bronzi.