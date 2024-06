Modugno: spento l'incendio all'azienda Recuperi Pugliesi, l'Arpa Puglia esclude rischi per la salute

MODUGNOL’incendio scoppiato ieri nell’azienda Recuperi Pugliesi a Modugno, il terzo verificatosi negli ultimi mesi, è stato domato nel giro di 24 ore. L'Arpa Puglia, dopo aver effettuato analisi dell'aria nei quartieri adiacenti allo stabilimento, ha escluso rischi immediati per la salute pubblica.Nonostante l'assenza di rischi immediati, l’Amministrazione Comunale ha manifestato l'intenzione di intraprendere tutte le azioni necessarie a garantire la salute e la sicurezza dei cittadini. La preoccupazione della comunità locale è infatti aumentata notevolmente a causa della frequenza degli incendi recenti.Le indagini per determinare le cause dell’incendio sono attualmente affidate ai Carabinieri. Al momento, nessuna pista è esclusa, lasciando aperta ogni possibilità per risalire all'origine del rogo.