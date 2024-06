Trinitapoli: importanti iniziative della commissione straordinaria su alloggi ERP e terreni comunali

– La commissione straordinaria del Comune di Trinitapoli, nell’ambito delle iniziative per ottimizzare l'utilizzo dei beni pubblici, ha recentemente portato a termine i procedimenti relativi alla gestione degli alloggi ERP (Edilizia Residenziale Pubblica) e dei terreni comunali.Dal 2023, sono stati assegnati tredici alloggi ERP a soggetti utilmente collocati nella graduatoria approvata con la determina n. 14 del 7 febbraio 2019. Tale graduatoria è stata rivista per escludere i soggetti non aventi diritto, a causa di reddito superiore o disponibilità di un alloggio di proprietà. La nuova graduatoria definitiva è stata approvata con determina n. 23 del 12 febbraio 2024.L'assegnazione di un alloggio ERP non è automatica, ma subordinata alla disponibilità di un alloggio adeguato al numero dei componenti del nucleo familiare, in conformità con la normativa regionale vigente. Attualmente, sono stati assegnati quattro alloggi ERP a nuclei familiari, con verbali del 30 maggio 2024. Un legittimo affidatario ha rinunciato all’assegnazione per giustificato motivo, rimanendo in attesa di un alloggio adeguato. Attualmente, nel territorio comunale, è disponibile un unico alloggio in grado di ospitare cinque persone, che sarà assegnato dopo la verifica dei requisiti.Per rispondere meglio alle esigenze della comunità, la Commissione Straordinaria ha rivisto un accordo precedente con ARCA Capitanata, l'Agenzia Regionale proprietaria degli alloggi ERP, cedendo un'area di 2500 mq per la realizzazione di 12 alloggi ERP, con lavori da iniziare entro un anno e da concludersi entro tre anni. ARCA si è impegnata anche a realizzare altri 12 alloggi entro 10 anni, avviando la progettazione e reperendo i fondi necessari.Riguardo all’assegnazione dei terreni demaniali occupati abusivamente, l’Ufficio competente ha concluso il procedimento per identificare i soggetti aventi i requisiti per la legittima conduzione dei terreni. Su quaranta istanze pervenute, solo ventidue sono state accolte, mentre le rimanenti diciotto sono state respinte per precedenti contestazioni di occupazione abusiva o mancanza dei requisiti previsti dal regolamento comunale. In totale, sono stati assegnati 22 ettari sui 190 disponibili, e sarà necessaria una nuova procedura ad evidenza pubblica per i terreni rimanenti.Queste iniziative riflettono l’impegno della Commissione Straordinaria nel migliorare la gestione dei beni pubblici e nel rispondere alle esigenze della comunità di Trinitapoli.