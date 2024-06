Molfetta: i Superclassifica Sciò e dj Moskino chiudono la II edizione del 'Lula beer'

MOLFETTA - Domenica 2 giugno, al Lula park di Molfetta (Ba), si terrà la giornata conclusiva della seconda edizione di “Lula beer”, il festival gratuito che celebra la gastronomia, l’arte e la musica, con una serie di attività artistiche e teatrali per tutta la famiglia, il live show dei Superclassifica Sciò e il dj set di Moskino.I Superclassifica Sciò sono una band pugliese che attraversa la musica italiana e internazionale, guidata da William Volpicella. Con un repertorio particolarmente variegato e una spiccata capacità di coinvolgere il pubblico, il gruppo riproporrà brani storici della tradizione nostrana, ma spazierà anche dal pop al soul, dal funky al jazz, passando per la black music e la disco dance. Subito dopo il concerto, il cui inizio è programmato per le 20.45, è previsto il dj set curato da Radio Ritmo 80.Alla consolle ci sarà dj Moskino, al secolo Vito Mosca, artista barese in attività dagli anni ’90 che annovera molte esperienze in Italia e all’estero e che è stato anche resident dj al Billionaire di Montecarlo e in quello di Malindi, in Kenya.Ad anticipare le esibizioni musicali ci saranno diverse attività che partiranno già dal pomeriggio.Alle 18.30 spazio all’animazione dedicata ai più piccoli a cura di Dj Frog, che sarà seguita dal “Retrò Circus Show”, lo spettacolo dell’artista di strada Simone Tuosto, in arte Moné Moné, in programma alle 19.30. Durante il Lula beer saranno inoltre allestite aree destinate a diverse tematiche, ampliate e arricchite rispetto alla precedente edizione, da quella dedicata alla birra artigianale a quelle dello street food e dei prodotti enogastronomici locali, oltre a mercatini artigianali e stand di artisti locali. Tra le novità di quest’anno anche diverse attrazioni per bambini e una ruota panoramica.: 34757722727: 18.30