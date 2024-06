Ritrovata Mariagrazia De Feo, la 22enne scomparsa da Trani

La Scomparsa e le Ricerche



L'ultima localizzazione del cellulare di Mariagrazia era stata registrata proprio a Molfetta, motivo per cui le ricerche delle forze dell'ordine si sono concentrate in quella zona. Dopo ore di apprensione, i Carabinieri sono riusciti a rintracciarla, ponendo fine all'angoscia della famiglia e della comunità.



L'Annuncio della Famiglia



Con grande sollievo, la famiglia ha condiviso la notizia del ritrovamento sui social media. "Mariagrazia è finalmente a casa. Grazie a tutti per la collaborazione. Siete stati in tanti. Grazie di cuore a tutti!", è stato l'annuncio diffuso sui social network, ringraziando quanti si sono mobilitati per aiutare nelle ricerche.



Un Lieto Fine



La vicenda si è conclusa positivamente grazie alla pronta azione delle forze dell'ordine e alla solidarietà della comunità. Mariagrazia è tornata a casa sana e salva, e la famiglia ha espresso profonda gratitudine per il sostegno ricevuto durante queste ore difficili.



L'episodio ha evidenziato l'importanza della collaborazione tra cittadini e autorità nella risoluzione di situazioni di emergenza, sottolineando come la tempestività e la coordinazione possano fare la differenza.

