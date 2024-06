Molfetta: utilizza pass disabili del darente deceduto, scoperto dalla Polizia Locale

MOLFETTA - Un residente di Molfetta è stato scoperto dalla Polizia Locale mentre utilizzava il pass disabili del suo anziano familiare, deceduto ormai da sette anni. L'uomo aveva parcheggiato la sua auto in uno stallo per disabili, ma l'attenzione degli agenti ha portato rapidamente alla scoperta dell'irregolarità.Durante un controllo di routine, gli agenti hanno notato il veicolo parcheggiato nell'area riservata e hanno deciso di verificare la validità del contrassegno esposto. È emerso che il pass disabili, non solo era intestato a una persona deceduta da anni, ma era anche scaduto dal 2021.A seguito della scoperta, il contrassegno è stato sequestrato e per il "furbetto" è scattata una sanzione amministrativa. L'auto è stata multata per la sosta irregolare nel parcheggio riservato ai disabili, con una sanzione pecuniaria che va da un minimo di 168 euro sino ad un massimo di 672 euro. Inoltre, l'infrazione ha comportato la decurtazione di 6 punti dalla patente di guida del trasgressore.