'Troppi esami endoscopici fanno aumentare le liste d’attesa': congresso al De Bellis di Castellana

CASTELLANA GROTTE - La problematica dell'appropriatezza nella prescrizione dei principali esami endoscopici, sempre più numerosi, sarà il tema centrale del congresso medico-scientifico promosso dall'IRCCS “S. De Bellis” di Castellana Grotte, in programma sabato 8 giugno. La giornata di studio si terrà dalle 8:30 alle 17:30 presso il centro congressi “Tina Anselmi” dell'istituto pugliese specializzato in gastroenterologia.Durante l'evento, verranno approfondite le linee guida nazionali ed europee in endoscopia digestiva, concentrandosi sugli esami più comuni sia per il tratto digestivo superiore che inferiore. Un tema cruciale sarà l’eccessiva e spesso inappropriata prescrizione di questi esami, una pratica legata anche alla cosiddetta medicina difensiva, dove si tende a prescrivere esami più per eccesso di zelo che per reale necessità clinica. Questa tendenza contribuisce inevitabilmente a un aumento incontrollabile delle liste d’attesa.Il congresso mira a migliorare la gestione delle liste di attesa attraverso un approfondimento delle tematiche dell'endoscopia digestiva basato su evidenze scientifiche, promuovendo una migliore integrazione tra ospedale e territorio.Il programma prevede due sessioni ricche di interventi e dibattiti. La mattinata, dopo i saluti istituzionali, sarà dedicata alle malattie del tubo digerente superiore, mentre nel pomeriggio si discuteranno le malattie del colon. L'evento, rivolto ai professionisti del settore e agli interessati, vedrà la partecipazione di medici di medicina generale e specialisti, con l'obiettivo di favorire un confronto costruttivo e un maggiore coordinamento nella gestione dei pazienti.Attraverso questo congresso, l’IRCCS “S. De Bellis” intende sensibilizzare i medici sull'importanza di seguire linee guida appropriate per la prescrizione degli esami endoscopici, al fine di ottimizzare le risorse disponibili e migliorare la qualità delle cure offerte ai pazienti.