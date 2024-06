Musetti avanza ai quarti di finale a Stoccarda

FRANCESCO LOIACONO - Lorenzo Musetti ha mostrato il suo talento e la sua tenacia al torneo ATP 250 su erba di Stoccarda, qualificandosi per i quarti di finale dopo una vittoria in tre set contro il tedesco Dominik Koepfer.Il giovane tennista italiano, attualmente numero 30 al mondo nella Classifica ATP, ha superato Koepfer con il punteggio di 6-7, 7-6, 6-3 in una partita che ha visto Musetti rimontare con colpi precisi e grande determinazione.Questo è il secondo anno consecutivo in cui Musetti raggiunge i quarti di finale a Stoccarda, dopo aver compiuto la stessa impresa nel 2023.Nelle altre partite di giornata, l'americano Frances Tiafoe ha sconfitto il tedesco Yannick Hanfmann con un doppio 7-5 e si è assicurato un posto nei quarti di finale.Il kazako Aleksandr Bublik, invece, ha dominato il serbo Hamad Medjedovic con un netto 6-1, 7-6, guadagnandosi così il diritto di sfidare Musetti nei prossimi quarti di finale.Infine, l'inglese Jack Draper ha superato l'americano Marcos Giron con il punteggio di 6-4, 3-6, 6-4 in una partita combattuta.Lorenzo Musetti affronterà Aleksandr Bublik nei quarti di finale del torneo ATP 250 di Stoccarda, pronto a continuare il suo percorso verso il successo in questa competizione su erba.